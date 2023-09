G-20 Summit: जो बाइडेन को रिसीव करने पहुंची यह लड़की ले गई सारी लाइमलाइट, जानें कौन है यह मिस्ट्री गर्ल  

डीएनए हिंदी: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जी-20 समिट (G-20 Summit) में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं. शुक्रवार को उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और विदेश सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे. हालांकि, एयरपोर्ट पर बाइडेन को रिसीव करने के लिए एक बच्ची आई थी जिसकी क्यूटनेस और अपने राष्ट्रपति को देखने का उत्साह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है. सोशल मीडिया पर बार-बार पूछा जा रहा है कि औपचारिक कार्यक्रम में आने वाली यह बच्ची कौन है. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर यह बच्ची कौन है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी खूब प्यार-दुलार लुटाया. उन्होंने बच्ची से हाथ मिलाया और फिर कुछ देर बातें भी कीं. इस दौरान क्यूट गर्ल काफी चहकती नजर आ रही थी.

अमेरिकी राजदूत की बेटी पहुंची

जो बाइडेन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए एक क्यूट बच्ची भी पहुंची थी. अमेरिकी राष्ट्रपति भी उस पर प्यार लुटाते नजर आए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बच्ची भारत में अमेरिका के राजदूत की बेटी है. प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी भी पहुंचे थे. गार्सेटी को जब भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था तो अमेरिकी मीडिया में इसकी काफी चर्चा हुई थी. कहा जाता है कि गार्सेटी पर बाइडेन काफी भरोसा करते हैं. साथ ही, एरिक गार्सेटी को भारत के हालातों की भी अच्छी समझ है.

#WATCH | G-20 in India: US President Joe Biden arrives in Delhi for the G-20 Summit



He was received by MoS Civil Aviation Gen (Retd) VK Singh pic.twitter.com/U0qyG0aFcp