G-20 Summit: जो बाइडेन और पीएम मोदी की हुई मुलाकात, जानें दोनों के बीच क्या हुई बात

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 समिट (G-20 Summit) में हिस्सा लेने आए कई शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं. शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई. दोनों शीर्ष नेताओं के बीच 50 मिनट के करीब यह चर्चा चली. मीटिंग में व्यापार और आर्थिक समझौतों के साथ कई और मुद्दों पर भी बातचीत रही. वार्ता से पहले और बाद में भी दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरा अंदाज नजर आया. प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ ही देर बाद पीएम से भेंट की. इस दौरान वह काफी सहज नजर आ रहे थे और पीएम हाउस से निकलते हुए भी वह हंसते नजर आए. पीएम मोदी ने मुलाकात को बहुत सकारात्मक बताया है.

द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखी और बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं. उन्होंने लिखा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करके काफी खुशी हुई है. हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही और हमने कई विषयों पर चर्चा की है. भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के साथ लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना भी हमारा उद्देश्य है. भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में एक महान भूमिका निभाती रहेगी.'

Happy to have welcomed @POTUS @JoeBiden to 7, Lok Kalyan Marg. Our meeting was very productive. We were able to discuss numerous topics which will further economic and people-to-people linkages between India and USA. The friendship between our nations will continue to play a… pic.twitter.com/Yg1tz9kGwQ