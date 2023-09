G-20 Summit: जी-20 सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर से की पेट्रोलिंग, देखें Video

डीएनए हिंदी: G-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली के हर इलाके में पुलिस लगाई गई है. पुलिस निगरानी के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही है. ऐसे में दिल्ली के राजघाट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें पुलिसकर्मी ट्रैक्टर से आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे.

सामने आए वीडियो में देखा गया कि एक तरफ यमुना नदी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ तीन पुलिसकर्मी ट्रैक्टर पर बैठकर गश्त कर रहे हैं. टीम महात्मा गांधी को समर्पित स्मारक परिषद के पास एक गंदगी वाली सड़क पर गश्त कर रही है. इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन यानी चलता फिरता पुलिस स्टेशन भी बनाया है.

ये भी पढ़ें- G20 Summit Rules: दिल्ली में कौनसे मेट्रो स्टेशन खुलेंगे और कौनसे रहेंगे बंद, यहां देखें लिस्ट

पुलिस ने दी यह जानकारी

शाहदरा डीसीपी प्रभारी हर्ष इंदौरा ने एएनआई को बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ सभी प्रकार की निवारक कार्रवाई की जा रही है. नियमित जांच की जा रही है. हम यमुना खादर क्षेत्र में नियमित तलाशी अभियान चला रहे हैं क्योंकि यह राजघाट कार्यक्रम स्थल के पास आता है. आज आंसू गैस का अभ्यास भी किया गया. आपको बता दें कि दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय सेना द्वारा एक तोड़फोड़ रोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी.

ये भी पढ़ें- अच्छा या बुरा, जानें Jawan Review पर कंगना ने शाहरुख के लिए क्या कहा

#WATCH | In view of the upcoming G20 Summit, Delhi Police is patrolling the Raj Ghat area with the help of a tractor. pic.twitter.com/lJo0Wevrvs