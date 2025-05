इस बार सांसद रत्न सम्मान के लिए 17 सांसदों को चुनाव गया है. इनके अलावा दो पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमीटियों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. ये अवॉर्ट प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है.

TRENDING NOW

संसद के 17 सदस्यों और दो पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटियों को इस साल सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है. यह पुरस्कार संसद की कार्यवाही में योगदान के लिए दिया जाता है. इस बार इस पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 7 सांसदों को चुना गया है. यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है. इस बार के पुरस्कार विजेताओं का चयन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर द्वारा किया गया है.

इन 17 में से चार सांसदों भर्तृहरि महताब, सुप्रिया सुले, एनके प्रेमचंद्रन और श्रीरंग अप्पा 16वीं और 17वीं लोकसभा में उनके विशिष्ट और सतत योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया जाएगा. प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का कहना है कि ये चारों 16वीं और 17वीं लोकसभा के टॉप परफॉर्मर रहे हैं.

सांसद रत्न के लिए चुने गए सांसद कौन-कौन हैंः

1. भर्तृहरि महताब. ओडिशा के कटक सांसद. बीजेपी.

2. सुप्रिया सुले. महाराष्ट्र के बारामती से सांसद. एनसीपी (शरद पवार).

3. एनके प्रेम चंद्रन.केरल के कोल्लम से सांसद. रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी.

4. श्रीरंग अप्पा. महाराष्ट्र की मवल सीट से सांसद. शिवसेना.

5. स्मिता वाघ. महाराष्ट्र की जलगांव सीट से सांसद. बीजेपी.

6 . अरविंद सावंत. महाराष्ट्र की मुंबई दक्षिण सीट से सांसद. शिवसेना उद्धव.

7. नरेश गणपत म्हासके. महाराष्ट्र की ठाणे सीट से सांसद. शिवसेना.

8. वर्षा गाइकवाड़. महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से सांसद. कांग्रेस.

9. मेधा कुलकर्णी. राज्यसभा, महाराष्ट्र. बीजेपी

10.प्रवीण पटेल. UP की फूलपुर सीट से सांसद. बीजेपी.

11. रवि किशन. UP की गोरखपुर सीट से सांसद. बीजेपी.

12. निशिकांत दुबे. UP की गोड्डा सीट से सांसद. बीजेपी.

13. बिद्युत बरन महतो.झारखंड के जमशेदपुर से सांसद. बीजेपी.

14. पीपी चौधरी.राजस्थान के पाली से सांसद. बीजेपी.

15. मदन राठौर. राज्यसभा, राजस्थान. बीजेपी.

16. सीएन अन्नादुराई. तमिलनाडु के तिरुवनामलई से सांसद.डीएमके.

17. दिलीप साइकिया. असम के दरांग उदलगुड़ी से सांसद. बीजेपी.

इन 17 नामों में से सात महाराष्ट्र के हैं. वहीं पार्टी के हिसाब से देखें तो 17 में से 10 सांसद बीजेपी के हैं. इनके अलावा दो पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटियों को भी इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है. वित्त और कृषि. वित्त समिति की अध्यक्षता भर्तृहरि महताब करते हैं. वहीं कृषि समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.