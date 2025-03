1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई बदलाव होंगे, जिनका असर पूरे भारत में करदाताओं, वेतनभोगी व्यक्तियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

1 अप्रैल से लागू होने वाले प्रमुख नियमों में बदलाव की जानकारी इस प्रकार है:

नए आयकर नियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में घोषणा की कि प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी. 1 अप्रैल से प्रभावी, अपडेट किए गए कर ढांचे में 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है जो वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू होगी, जिससे 12.75 लाख रुपये का वेतन प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो जाएगा.

नई पेंशन योजना नियम में बदलाव

अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी. इस बदलाव का असर लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर पड़ेगा. कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारी अपने पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन के लिए पात्र होंगे.

क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं. सिम्पलीक्लिक एसबीआई कार्ड और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे. एयर इंडिया के साथ एयरलाइन के विलय के बाद एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में संशोधन करेगा.

UPI नियम में बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, जिसमें निष्क्रिय नंबरों से जुड़े UPI को निष्क्रिय करना शामिल है. जिन उपयोगकर्ताओं ने लंबे समय से UPI लेनदेन के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं किया है, उन्हें 1 अप्रैल से पहले अपने बैंक के साथ अपने विवरण अपडेट करने होंगे, ताकि वे पहुंच खोने से बच सकें.

बैंकों और PhonePe और Google Pay जैसे तृतीय-पक्ष UPI प्रदाताओं को सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए निष्क्रिय नंबरों को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा.

बैंकों में न्यूनतम शेषराशि

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक सहित प्रमुख बैंक 1 अप्रैल से अपनी न्यूनतम शेषराशि आवश्यकताओं में संशोधन करेंगे. न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने में विफल रहने वाले ग्राहकों को दंड का सामना करना पड़ सकता है.

GST नियम में बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में निम्नलिखित अपडेट देखने को मिलेंगे: अनिवार्य बहु-कारक प्रमाणीकरण (MFA)-करदाताओं को बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए GST पोर्टल में लॉग इन करते समय MFA पूरा करना होगा. ई-वे बिल प्रतिबंध केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए ही उत्पन्न किए जा सकते हैं जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं.

