तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर कुछ अराजकतत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. इस घटना की वजह से पूरे इलाके में लॉकडाउन जैसा महौल है. वही आज जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है.

राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हाल ही में पत्थरबाजी की घटना सामने आई, यहां पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर अचनाक अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी.. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. गौर करने वाली बात ये है कि अब पत्थरबाजी की घटना के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाएंगी.लेकिन घटना के बाद से इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है, इस इलाके में तमाम दुकानें बंद है और लोग अपने-अपने घरों में कैद है.

जुमे की नमाज

अब यहां स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद में दोपहर 2.30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं ये पुलिस तय करेगी.कमेटी के लोगों का कहना है कि फिलहाल पुलिस प्रशासन ने अभी तक कमेटी से कोई संपर्क नहीं किया है। पुलिस अगर इजाजत देती है तो नमाज पढ़ी जाएगी नहीं तो पुलिस इजाजत नहीं देगी तो कोई मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाएगा. इसके अलावा कमैटी ने कहा कि हालात के लिए जो भी लोग जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए.

कमेटी की अपील

इतना ही नहीं कमेटी ने ये भी कहा कि प्रशासन से अपील करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स को हटाकर स्थानीय पुलिस को तैनात किया जाए ,लोकल पुलिस सभी को जानती और पहचानती है.

रात को भीड़ ने कर दिया पथराव

बता दें कि मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 12 बजे के करीब पुलिस को तुर्कमान गेट के पास डिप्लॉय किया गया. करीब साढ़े 12 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंचे. रात में 1 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई. इसके बाद करीब सवा 1 बजे पुलिस ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया. रात करीब 1 बजकर 23 मिनट पर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हुई. 10 मिनट तक मौके पर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया. इस बीच आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.