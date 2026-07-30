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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

फ्रांस का राफेल पायलट निकला चीन का जासूस! Rafale-M उड़ाने में था माहिर, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता?

फ्रांस की नौसेना के पूर्व फाइटर पायलट पियरे-हेनरी चुएट के खिलाफ जांच शुरू की गई है. राफेल-एम उड़ाने में माहिर पियरे ने चीन जाकर PLA एयर फोर्स और नेवी के पायलटों को ट्रेनिंग दी थी.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 07:12 PM IST

फ्रांस का राफेल पायलट निकला चीन का जासूस! Rafale-M उड़ाने में था माहिर, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता?

फ्रांस ने अपने एक पूर्व पायलट के खिलाफ जांच शुरू की है. (AI इमेज)

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  • एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरने में माहिर था फ्रांस का पायलट
  • सर्विस के दौरान चीन जाकर दी थी पायलटों को ट्रेनिंग
  • फ्रांस की  काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी DGSI ने जांच शुरू की

फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत विमान हैं. भारत ने ये फाइटर जेट खास तौर से चीन की चुनौती से निपटने के लिए खरीदे थे. लेकिन हाल ही में पेरिस से एक ऐसी खबर आई है जो भारत की चिंता बढ़ा सकता है. फ्रांसीसी नौसेना के एक पूर्व राफेल पायलट के खिलाफ चीन को फायदा पहुंचाने वाली खुफिया गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जांच शुरू की गई है. पियरे-हेनरी चुएट नाम के इसी पायलट ने  पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान झड़प के दौरान भारतीय वायु सेना के राफेल जेट के गिरने का दावा किया था. फ्रांस का राफेल पायलट का चीन से करीबी संबंध भारत के लिए क्यों और कितनी बड़ी चिंता हैं, आइये जानते हैं.

फ्रांसीसी पायलट क्यों आए जांच के घेरे में?

सैन्य मामलों की जानकारी देने वाली वेबसाइट Intelligence Online की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी नौसेना के पूर्व फाइटर पायलट पियरे-हेनरी चुएट के खिलाफ फ्रांस की काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी DGSI ने जासूसी और चीन को संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा करने के आरोप में औपचारिक जांच शुरू की है. पियरे-हेनरी चुएट वही पायलट हैं जो सोशल मीडिया पर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं. इन्होंने हाल ही में चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों की खुलकर तारीफ की थी.

अब उन पर जासूसी और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगे हैं. पियरे पर आरोप है कि उन्होंने फ्रांसीसी नौसेना के उन्नत राफेल-मरीन (Rafale M) और एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल से जुड़ी गोपनीय जानकारी चीन को दी है. उन पर देश की संवेदनशील रक्षा जानकारी जुटाकर चीन के अधिकारियों को सौंपने का आरोप है. फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSI द्वारा पूछताछ के बाद पियरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा चुका है इस मामले की जांच शुरू हो गई है. 

भारत के लिए क्यों है चिंता की बात?

भारतीय वायुसेना इस समय 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है. इंडियन एयरफोर्स 114 नए राफेल खरीदने की तैयारी भी कर रही है. भारतीय नौसेना भी इस फाइटर जेट के मरीन वर्जन खरीद रही है और 26 विमानों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं. Rafale-M से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अगर चीन के हाथ लगती है तो इससे भारत को भी खतरा हो सकता है. 

इस मामले से जुड़ी यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पियरे-हेनरी चुएट ने  2018 और 2019 बीच अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए बिना चीन की यात्रा भी की थी. इस समय तक वह फ्रांसीसी नौसेना में सेवारत थे. इसका मतलब ये है कि पियरे के पास तब लेटेस्ट संवेदनशील डेटा था. आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका की एक निजी एविएशन कंपनी के जरिए चीनी सैन्य पायलटों को ट्रेनिंग देने का काम आयोजित किया गया था. इस ट्रेनिंग में चीनी पायलटों को विमान वाहक पोत पर लैंडिंग, टेक-ऑफ हवाई रणनीति सिखाने के लिए पियरे खुफिया तरीके से चीन गए थे. 

भारत के पास भविष्य में 175 से ज्यादा राफेल विमानों की फ्लीट होगी. पियरे ने यदि इन विमानों के सिस्टम और हथियारों से जुड़ी जानकारियां चीन को सौंपी होंगी तो ये खतरे की घंटी हो सकती है. हालांकि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले नए राफेल अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुए हैं. लेकिन नेवी को मिलने वाले राफेल-एम से जुड़ा डेटा अहम हो सकता है क्योंकि पियरे इन विमानों को खुद उड़ा चुके हैं. 

चीन कई साल से कर रहा है ये काम

ये पहला मामला नहीं है जब किसी दूसरे देश को फाइटर पायलट ने चीन की मदद की हो. चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे NATO देशों के सेवानिवृत्त और अनुभवी पायलटों को भारी रकम देकर भर्ती कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी वायु सेनाओं की युद्ध रणनीतियों, राफेल और F-35 जैसे आधुनिक जेट्स की कमियों और एयरक्राफ्ट कैरियर संचालन के सीक्रेट्स को समझना है. 

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