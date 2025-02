डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने यूएस जा रहे हैं. इसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी उनसे मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच रूस-युक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. मुलाकात के बाद दोनों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था. इसी पीसी के बीच इमैनुएल मैक्रों की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की एक झूट पकड़ी गई. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप युक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे थे, तभी मैक्रों ने दोस्ताना अंदाज में उनका हथ पकड़ लिया, और और ट्रंप की बातों का फैक्ट चेक करने लगे. इसके बाद ट्रंप इस मुद्दे पर ज्यादा बोल नहीं सके, और रुक से गए. अपनी अमेरिकी दौरे के दौरान इमैनुएल मैक्रों कई खास मुद्दे पर ट्रंप से मुख्तला स्टेटमेंट देते नजर आए.

Trump gets fact checked by Macron



Trump: Europe is loaning the money to Ukraine, they get their money back



Macron: No. To be frank, we paid. We paid 60% of the total effort pic.twitter.com/lTbm6M1NcN