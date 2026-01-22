दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

राजधानी दिल्ली की महिलाओं को होली औऱ दिवाली पर गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगी. इस योजना के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. आइए जातने है कि कब मिलेगा पहला सिलेंडर

त्योहारों का मौसम शुरु होने वाला है. पहले शिवरात्रि और फिर होली के बाद लगातार त्योहार पड़ते हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने होली से पहले बड़ी राहत दी है. महंगाई के दौर में जहां रसोई का बजट आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है, वहीं दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अब राजधानी की महिलाओं को इन दोनों बड़े त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा. इस योजना की खास बात ये है कि सिलेंडर नहीं बक्लि गैस सिलेंडर की कीमत सीधे आपके खाते में आएगी. जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की परेशानी न हो.

योजना को औपचारिक मंजूरी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई. बता दें कि ये योजना भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की प्रतिज्ञा थी जिसे अब सच में बदला जा रहा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग को आदेश भेजे जाएंगे, ताकि लाभार्थियों की सूची तैयार कर भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सके.

कब से शुरू होगी योजना

सरकारी सूत्रों की मानें तो होली पर दिल्लीवासियों को इस योजना का पहला लाभ दिया जाएगा. इसके लिए सिलेंडर की पूरी राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी. आगामी चार मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा और इससे पहले ही दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के खातों में यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी.

किसे मिलेगा फायदा



लेकिन अब सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा. दरअसल इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं. साल का दूसरा मुफ्त सिलेंडर दिवाली के मौके पर दिया जाएगा. यानी हर साल दिल्ली सरकार दो बड़े त्योहारों पर महिलाओं को गैस सिलेंडर की आर्थिक मदद देगी. इससे न सिर्फ घरेलू खर्च में राहत मिलेगी, बल्कि त्योहारों की तैयारियां भी बिना एक्स्ट्रा बोझ के हो सकेंगी.

