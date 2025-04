दिल्ली के मुस्तफाबाद में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां 4 मंजिला इमारत ढह गई. मलबे में लगभग 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके के शक्ति विहार के मुस्तफाबाद इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, इलाके में अचानक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी. इसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही डॉग स्क्वॉड, पुलिस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं. फिलहाल मलबे में दबे लोगों की लगातार तलाश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, फिलहाल 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. वहीं, 4 लोगों की मौत हो गई है.

#WATCH | Latest visuals from the Mustafabad area of Delhi, where several people are feared trapped after a building collapsed today, early morning. Rescue operations underway. pic.twitter.com/X2sOUP9QLR

रात 2:50 बजे हुआ हादसा

दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया है. इमारत कैसे गिरी, इस बारे में भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंच गई हैं. अब तक 10 लोगों को मलबे से निकाले जाने की मिली है. वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है. डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने हादसे की पुष्टि की और बताया कि रात करीब 2:50 बजे एक मकान ढहने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पूरी इमारत ढह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं. पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

#WATCH | A building collapsed in the Mustafabad area of Delhi, several feared trapped. NDRF and Police teams at the spot. Rescue operations underway



More details awaited. pic.twitter.com/Nakb5gUMf6

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, राजधानी में तेज हवा और हल्की बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

हादसे में 4 की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, यहां 60 गज के इलाके में 4 मंजिला इमारत बनी हुई थी, जो रविवार रात 2:30 बजे ढह गई. राहत बचाव कार्य के दौरान मलबे में से अभी तक 10 लोगों को निकाला जा चुका है, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दो महिलएं और दो पुरुष हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.