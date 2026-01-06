पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार कांग्रेस नेता ने पुणे में ली अंतिम सांस

Suresh Kalmadi Death: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का 82 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया. वे लंबे समय से बीमार थे और आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Suresh Kalmadi Death: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे. 82 वर्षीय कलमाड़ी का निधन पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ. उनके निधन से राजनीतिक और खेल जगत में शोक की लहर है.

सुरेश कलमाड़ी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पुणे स्थित उनके आवास 'कलमाड़ी हाउस' में रखा गया है. दोपहर करीब 3:30 बजे पुणे की वैकुंठ श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे सुरेश

1995-96 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी दी गई. रेल राज्य मंत्री के रूप में उन्हें संसद में रेल बजट प्रस्तुत करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ, जो उनकी प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है.

पुणे के प्रति समर्पण

पुणे के विकास में कलमाड़ी का योगदान अतुलनीय रहा है. उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उनके परिवार की जड़ें कर्नाटक से थीं, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें पुणे और महाराष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से