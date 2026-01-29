FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी, यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 99 बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी, मेरठ में झील की जमीन पर रहे हैं 99 परिवार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा..

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Homeभारत

भारत

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

Budget 2026: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बजट 2026-27 में सरकार को अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बन सके.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 29, 2026, 07:20 PM IST

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए हैं. उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात बेहद अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे में भारत को तात्कालिक राहत देने वाले कदमों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक सोच के साथ आर्थिक रणनीति बनानी चाहिए. राजन के मुताबिक बजट को सिर्फ एक साल की जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह दिखना चाहिए कि भारत आने वाले वर्षों में खुद को कैसे ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा. 

नीतियों के जरिए भविष्य की तैयारी करे

रघुराम राजन ने कहा कि दुनिया इस समय आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कठिन दौर से गुजर रही है. ऐसे माहौल में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने बजट और नीतियों के जरिए भविष्य की तैयारी करे. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थीं, लेकिन तब भी बजट को उनसे सही तरीके से नहीं जोड़ा जा सका. उनके अनुसार, अब वक्त है कि बजट दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ साफ दिशा दिखाए. 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया

राजन ने कहा कि 2026-27 का बजट यह संकेत दे कि भारत किस तरह एक लचीली, स्वतंत्र और तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में ऐसे सुधारों की नींव रखेंगी, जो भारत को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच मजबूती देंगे. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि कुछ गिनी-चुनी वैश्विक शक्तियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भविष्य में जोखिम बन सकती है. उनके अनुसार, भारत को तकनीक में निवेश के साथ-साथ आत्मनिर्भर क्षमता भी विकसित करनी होगी. 

कुछ टैरिफ दरों में कटौती करनी पड़ सकती है

वैश्विक सप्लाई चेन की बात करते हुए राजन ने कहा कि भारत को दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए कुछ टैरिफ दरों में कटौती करनी पड़ सकती है. इसके साथ ही राज्यों को भी निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि भारत भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत करने की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, केंद्र सरकार को 19 मार्च तक देना होगा जवाब

अब एक नए सुधार चक्र की जरूरत

अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव पर टिप्पणी करते हुए राजन ने कहा कि अगर तनाव बढ़ता है, तो भारत को बाहरी दबाव से कुछ दूरी बनाकर अपने घरेलू सुधारों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हुए बड़े सुधारों के बाद अब एक नए सुधार चक्र की जरूरत है, जिससे भारत की विकास दर में करीब 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़त लाई जा सके. राजन ने यह भी कहा कि अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों की नीतिगत अनिश्चितता भारत के लिए एक मौका है. भारत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अस्थायी और असंतुलित विकास से बचना जरूरी है. हर शहर में मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं और कुछ बुनियादी ढांचा निवेशों की उपयोगिता पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि गलत फैसले लंबे समय में आर्थिक बोझ बन सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement