AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

Budget 2026: पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बजट 2026-27 में सरकार को अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बन सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए हैं. उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात बेहद अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे में भारत को तात्कालिक राहत देने वाले कदमों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक सोच के साथ आर्थिक रणनीति बनानी चाहिए. राजन के मुताबिक बजट को सिर्फ एक साल की जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह दिखना चाहिए कि भारत आने वाले वर्षों में खुद को कैसे ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा.

नीतियों के जरिए भविष्य की तैयारी करे

रघुराम राजन ने कहा कि दुनिया इस समय आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कठिन दौर से गुजर रही है. ऐसे माहौल में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने बजट और नीतियों के जरिए भविष्य की तैयारी करे. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थीं, लेकिन तब भी बजट को उनसे सही तरीके से नहीं जोड़ा जा सका. उनके अनुसार, अब वक्त है कि बजट दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ साफ दिशा दिखाए.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया

राजन ने कहा कि 2026-27 का बजट यह संकेत दे कि भारत किस तरह एक लचीली, स्वतंत्र और तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में ऐसे सुधारों की नींव रखेंगी, जो भारत को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच मजबूती देंगे. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि कुछ गिनी-चुनी वैश्विक शक्तियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता भविष्य में जोखिम बन सकती है. उनके अनुसार, भारत को तकनीक में निवेश के साथ-साथ आत्मनिर्भर क्षमता भी विकसित करनी होगी.

कुछ टैरिफ दरों में कटौती करनी पड़ सकती है

वैश्विक सप्लाई चेन की बात करते हुए राजन ने कहा कि भारत को दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए कुछ टैरिफ दरों में कटौती करनी पड़ सकती है. इसके साथ ही राज्यों को भी निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि भारत भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत करने की जरूरत है.

अब एक नए सुधार चक्र की जरूरत

अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव पर टिप्पणी करते हुए राजन ने कहा कि अगर तनाव बढ़ता है, तो भारत को बाहरी दबाव से कुछ दूरी बनाकर अपने घरेलू सुधारों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हुए बड़े सुधारों के बाद अब एक नए सुधार चक्र की जरूरत है, जिससे भारत की विकास दर में करीब 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़त लाई जा सके. राजन ने यह भी कहा कि अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों की नीतिगत अनिश्चितता भारत के लिए एक मौका है. भारत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अस्थायी और असंतुलित विकास से बचना जरूरी है. हर शहर में मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं और कुछ बुनियादी ढांचा निवेशों की उपयोगिता पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि गलत फैसले लंबे समय में आर्थिक बोझ बन सकते हैं.

