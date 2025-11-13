FacebookTwitterYoutubeInstagram
चारों आतंकियों ने मिलकर 20 लाख जुटाए, गुरुग्राम और नूंह से फर्टिलाइजर खरीदा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी से डायरी मिली, आतंकी उमर, मुजम्मिल की डायरी मिली

भारत

जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम

बरज़ुल्ला के बुलबुल बाग स्थित मियां कयूम के दो मंजिला आवासीय भवन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 13, 2025, 06:33 AM IST

जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भारत विरोधी सेमिनार से जुड़े 2009 के एक मामले में श्रीनगर में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "डीजीपी नलिन प्रभात ने पाकिस्तानी एजेंट और आतंकवादी मियां कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है."

कुर्क करने के दिये आदेश

अधिकारियों ने बरज़ुल्ला के बुलबुल बाग स्थित मियां कयूम के दो मंजिला आवासीय भवन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है. यह संपत्ति, जिसमें 2 कनाल, 1 मरला और 90 वर्ग फुट ज़मीन शामिल है, म्यूटेशन संख्या 338 के तहत उनके नाम पर पंजीकृत है, यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत कुर्क की गई है.

भारत विरोधी भाषण दिये

जांच से पता चला कि 31 दिसंबर, 2009 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष फिरोज अहमद खान के नेतृत्व वाले अलगाववादी नेताओं द्वारा स्वर्गीय अली मोहम्मद जिन्ना की पुण्यतिथि पर श्रीनगर के होटल जहांगीर में एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है. इस सेमिनार में कथित तौर पर आसिया अंद्राबी, शब्बीर अहमद नज़र और मियां अब्दुल कयूम समेत अन्य लोग शामिल हुए थे, जहां कथित तौर पर भारत विरोधी भाषण दिए गए थे और जम्मू-कश्मीर के अलगाव और इस्लामी कानून की स्थापना के नारे लगाए गए थे.

घर से मिली था आपत्तिजनक सामान

जांच के दौरान, पुलिस को मियां कयूम के घर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जिसमें प्रतिबंधित साहित्य, मुहर लगा एक खाली हिज़्बुल मुजाहिदीन का लेटरहेड, हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक प्रेस नोट और सैयद सलाहुद्दीन का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखा एक पत्र शामिल था. सबूतों के आधार पर, अधिकारियों ने कहा कि यह संपत्ति यूएपीए की धारा 2(जी) के तहत "आतंकवाद से अर्जित आय" के रूप में योग्य है, और अधिनियम की धारा 25 के तहत इसकी कुर्की को मंजूरी दी गई थी. डीजीपी नलिन के आदेश को कार्यान्वयन के लिए एसडीपीओ शहीदगंज को भेज दिया गया है.  मियां कयूम को इससे पहले 2020 में एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी 24 सितंबर, 2020 को श्रीनगर के जाहिदपोरा स्थित उनके आवास पर क्लाइंट के वेश में आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

