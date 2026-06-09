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'गाजा के लिए छाती पीटते हैं लेकिन, PoK पर चुप'...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP की तीखा कटाक्ष, आसिम मुनीर को बताया जनरल डायर

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं. इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने इस घटना को लेकर कश्मीरी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 09, 2026, 08:06 PM IST

'गाजा के लिए छाती पीटते हैं लेकिन, PoK पर चुप'...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP की तीखा कटाक्ष, आसिम मुनीर को बताया जनरल डायर

जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य. (फोटो- IANS)

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POK killings: पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (POK) इस समय जल रहा है. हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं. अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना हिंसा और क्रूरता पर उतर आई है. POK में  प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रावलकोट शहर इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है. यहां पाकिस्तानी फौज द्वारा एक व्यापारी को गोली मारे जाने के बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है. 

पीओके में हो रही हिंसा को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद्य ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर जनरल डायर जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि मुनीर ने बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे बेगुनाह और निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जो जालिया वाला बाग में हुए हत्याकांड जैसा है. 

कश्मीरी नेताओं पर बरसे  SP वैद्य 

एनडीटीवी से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद्य ने कुछ कश्मीर-केंद्रित नेताओं के रवैये की भी आलोचना की और उन्हें आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कुछ कश्मीरी नेता गाजा और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर तो तुरंत बोलते हैं, लेकिन पीओके के हालात पर चुप रहते हैं. एसपी वैद्य ने कहा कि वे गाजा के लिए तो छाती पीटते हैं लेकिन, पाक अधिकृत कश्मीर पर मूकदर्शक बने हुए हैं. 

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान के फैसले की आलोचना करते हुए एसपी वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का भला नहीं चाहता. पहले उन्होंने इस इलाके में हथियारबंद आतंकवादियों को भेजकर जम्मू-कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मारा. अब वे PoK में ताकत के दम पर कश्मीरियों को मार रहे हैं. 

पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एसपी वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है जिसमें  छात्र, सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल हैं. जबकि दुनिया भर में घोषित आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद जैसे लोग पाक सेना और ISI की गोद में बैठकर सभी सुविधाओं का मजा ले रहे हैं. 

भारत सरकार ने भी दी प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार, 9 जून को पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में लोगों के साथ हुई बर्बरता के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए इस्लामाबाद को जवाबदेह ठहराने की अपील की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिशें करने का आरोप लगाया. 

मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, जायसवाल ने कहा, "हम इस संदर्भ में पाकिस्तान से आने वाली फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला देख रहे हैं. ह पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक बेताब कोशिश है. पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में पुलिस की भारी बर्बरता की खबरें हैं. कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और ज्यादतियों के लिए जवाबदेह ठहराएगा." 

ब्रिटेन में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

9 जून, मंगलवार को कश्मीरी समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट तक भी पहुंच गया. पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) के रावालाकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा  प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद गुस्से में आए लोगों ने यहां प्रदर्शन किया और नारे लगाए. कम से कम 30 ब्रिटिश सांसदों ने  भी यूनाइटेड किंगडम सरकार को पत्र लिखकर PoK में मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन के मामले में दखल देने की मांग की है. 

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