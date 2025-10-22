बहू से संबंध और बेटे की मौत के आरोपों पर पूर्व DGP मुस्तफा का जवाब, वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर
हरियाणा के पूर्व DGP मुस्तफा अपने बेटे की संदिग्ध मौत और वायरल वीडियो के बाद पहली बार सामने आए. वीडियो सामने आने के बाद मुस्तफा और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था. अब मुस्तफा ने पूरे मामले पर सफाई दी है.
हरियाणा के पूर्व डीजीपी मुस्तफा चौधरी अपने बेटे की संदिग्ध हालात में हुई मौत और वायरल वीडियो के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं. बेटे अकील अख्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैला था, जिसमें उस पर पिता एवं पत्नी के अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया था. यह वीडियो सामने आने के बाद मुस्तफा और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था. अब मुस्तफा ने पूरे मामले पर सफाई दी है और आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
मंगलवार को सहारनपुर जिले के चिलकाना थाना क्षेत्र स्थित अपने गांव हरडाखेड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए मुस्तफा ने कहा कि उनका बेटा करीब 18 वर्षों से ड्रग्स का आदी था और नशे की वजह से उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती थी. उन्होंने दावा किया कि अकील कई बार अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था और व्यक्तिगत तनाव में रहकर कई तरह की बातें कहता था. मुस्तफा ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वायरल वीडियो भी उसी स्थिति में बनाया गया होगा.
पूर्व डीजीपी ने कहा कि बेटे की मौत के बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने खुद शव का पोस्टमार्टम कराया है हालांकि, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट आने के बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा. मुस्तफा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
गौरतलब है कि, अकील अख्तर की मौत गुरुवार को हरियाणा के पंचकूला में हुई थी. इसके बाद ही उसका वीडियो सामने आया, जिसमें उसने अपने ही परिवार पर साजिश रचने और जान का खतरा होने की बात कही थी. साथ ही वीडियो में पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप भी लगाया गया था. मुस्तफा ने कहा कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आने के बाद सभी सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा.
