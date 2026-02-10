FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP नेता जीशान हैदर का PM मोदी को पत्र- 'कानून शिया मुसलमान पर लागू नहीं होना चाहिए', 'तीन तलाक' कानून में संशोधन की मांग की | भारत-US ट्रेड डील पर उमर अब्दुल्ला ने कहा- फ्रेश फ्रूट्स, डेयरी, नट्स US से भारत इंपोर्ट होंगे, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अमरीका से भारत आएंगे, डील से जम्मू-कश्मीर को नुकसान.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

Cheque Bounce Rule: चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!

चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

Homeभारत

भारत

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर विवाद लगातार जारी है. अब इस मामले पर पूर्व सेना प्रमुख ने अपडेट दिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 07:25 PM IST

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आने वाली किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है. इस किताब को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा तेज है. इसी बीच प्रकाशक पेंगुइन इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर किताब की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की है. पेंगुइन ने कहा है कि किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है और उसकी कोई भी प्रति जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है. 

प्री-ऑर्डर का मतलब किताब का छप जाना नहीं

जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पेंगुइन इंडिया का पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि उनकी किताब की वर्तमान स्थिति यही है कि वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है. उन्होंने यह भी साफ किया कि प्री-ऑर्डर का मतलब किताब का छप जाना नहीं होता. पेंगुइन इंडिया ने अपने बयान में कहा कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार उनके पास हैं, लेकिन अब तक न तो किताब की प्रिंट कॉपी जारी हुई है और न ही डिजिटल वर्जन. प्रकाशक के मुताबिक, किसी किताब को तभी प्रकाशित माना जाता है जब उसकी औपचारिक रिलीज होती है.

रिलीज से पहले ही विवादों में

पेंगुइन इंडिया ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किताब की कोई भी कॉपी, चाहे वह प्रिंट, पीडीएफ या डिजिटल फॉर्म में किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाई जाती है, तो वह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है. प्रकाशक ने कहा है कि बिना अनुमति किताब को साझा करना एक कानूनी अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि नरवणे की किताब रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है. बीते कुछ दिनों से इस पर लगातार चर्चा हो रही है.

यह भी पढ़ें: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, संसद में सियासी संग्राम तेज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया

विवाद की शुरुआत संसद में राहुल गांधी के एक बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र करते हुए नरवणे की किताब का हवाला दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किताब से जुड़े मामले में केस भी दर्ज किया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि किताब की एक प्री-प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर मौजूद बताई जा रही है. अब इस पूरे मामले की जांच जारी है और सबकी नजर इस बात पर है कि विवाद के बीच किताब कब और किस रूप में आधिकारिक तौर पर रिलीज होती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
MORE
Advertisement
धर्म
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
MORE
Advertisement