मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर विवाद लगातार जारी है. अब इस मामले पर पूर्व सेना प्रमुख ने अपडेट दिया है.

पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आने वाली किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है. इस किताब को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा तेज है. इसी बीच प्रकाशक पेंगुइन इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर किताब की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की है. पेंगुइन ने कहा है कि किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है और उसकी कोई भी प्रति जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.

प्री-ऑर्डर का मतलब किताब का छप जाना नहीं

जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पेंगुइन इंडिया का पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि उनकी किताब की वर्तमान स्थिति यही है कि वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है. उन्होंने यह भी साफ किया कि प्री-ऑर्डर का मतलब किताब का छप जाना नहीं होता. पेंगुइन इंडिया ने अपने बयान में कहा कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार उनके पास हैं, लेकिन अब तक न तो किताब की प्रिंट कॉपी जारी हुई है और न ही डिजिटल वर्जन. प्रकाशक के मुताबिक, किसी किताब को तभी प्रकाशित माना जाता है जब उसकी औपचारिक रिलीज होती है.

This is the status of the book. https://t.co/atLtwhJvl0 — Manoj Naravane (@ManojNaravane) February 10, 2026

रिलीज से पहले ही विवादों में

पेंगुइन इंडिया ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किताब की कोई भी कॉपी, चाहे वह प्रिंट, पीडीएफ या डिजिटल फॉर्म में किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाई जाती है, तो वह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है. प्रकाशक ने कहा है कि बिना अनुमति किताब को साझा करना एक कानूनी अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि नरवणे की किताब रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है. बीते कुछ दिनों से इस पर लगातार चर्चा हो रही है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया

विवाद की शुरुआत संसद में राहुल गांधी के एक बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र करते हुए नरवणे की किताब का हवाला दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किताब से जुड़े मामले में केस भी दर्ज किया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि किताब की एक प्री-प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर मौजूद बताई जा रही है. अब इस पूरे मामले की जांच जारी है और सबकी नजर इस बात पर है कि विवाद के बीच किताब कब और किस रूप में आधिकारिक तौर पर रिलीज होती है.

