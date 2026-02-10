FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर, कांग्रेस ने लोकसभा सचिव को नोटिस दिया, कांग्रेस ने लोकसभा सचिव को नोटिस दिया, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया

भारत

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर संसद में लगातार विवाद जारी है. राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब अमेजन पर है, जबकि पब्लिशर ने प्रकाशन से इनकार किया.

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 12:34 PM IST

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

राहुल गांधी (Image- ANI)

पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में विवाद खड़ा हो गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह किताब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध है, जबकि पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है. इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमा गया है. 

संसद में तीखी बहस

दरअसल, पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली. राहुल गांधी ने सदन में जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें किताब खरीदने का लिंक फॉलो करने की बात कही गई थी. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का दावा है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो फिर अमेजन पर यह कैसे उपलब्ध है. उन्होंने साफ कहा कि या तो पूर्व सेना प्रमुख सच नहीं बोल रहे हैं या फिर पब्लिशर गलत बयान दे रहा है. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें पेंगुइन की तुलना में जनरल नरवणे पर ज्यादा भरोसा है. 

किताब को लेकर भ्रम की स्थिति

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संभव है किताब में ऐसे तथ्य या अनुभव दर्ज हों, जो मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असहज करने वाले हों. इसी वजह से किताब को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व आर्मी चीफ जैसे पद पर रहे व्यक्ति के बयान पर संदेह करना उचित नहीं है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने किताब के कथित सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस यह जांच कर रही है कि किताब का कंटेंट कैसे और किन माध्यमों से सार्वजनिक हुआ. वहीं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने बयान में दोहराया है कि किताब अब तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई है. कुल मिलाकर, यह पूरा मामला अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जांच के बीच फंसा हुआ है. आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि किताब वास्तव में उपलब्ध थी या सिर्फ गलत जानकारी के आधार पर यह विवाद खड़ा हुआ. 

