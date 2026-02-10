नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर संसद में लगातार विवाद जारी है. राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब अमेजन पर है, जबकि पब्लिशर ने प्रकाशन से इनकार किया.

पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में विवाद खड़ा हो गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह किताब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध है, जबकि पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है. इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमा गया है.

संसद में तीखी बहस

दरअसल, पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली. राहुल गांधी ने सदन में जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें किताब खरीदने का लिंक फॉलो करने की बात कही गई थी. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का दावा है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो फिर अमेजन पर यह कैसे उपलब्ध है. उन्होंने साफ कहा कि या तो पूर्व सेना प्रमुख सच नहीं बोल रहे हैं या फिर पब्लिशर गलत बयान दे रहा है. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें पेंगुइन की तुलना में जनरल नरवणे पर ज्यादा भरोसा है.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

किताब को लेकर भ्रम की स्थिति

#WATCH | On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says," Here is a tweet from Mr Naravane which says -"Just follow the link to my book". The point I am making is -… pic.twitter.com/zeHbtzJpjJ — ANI (@ANI) February 10, 2026

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संभव है किताब में ऐसे तथ्य या अनुभव दर्ज हों, जो मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असहज करने वाले हों. इसी वजह से किताब को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व आर्मी चीफ जैसे पद पर रहे व्यक्ति के बयान पर संदेह करना उचित नहीं है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने किताब के कथित सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस यह जांच कर रही है कि किताब का कंटेंट कैसे और किन माध्यमों से सार्वजनिक हुआ. वहीं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने बयान में दोहराया है कि किताब अब तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई है. कुल मिलाकर, यह पूरा मामला अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जांच के बीच फंसा हुआ है. आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि किताब वास्तव में उपलब्ध थी या सिर्फ गलत जानकारी के आधार पर यह विवाद खड़ा हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.