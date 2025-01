दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का खेल शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने AAP के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा, निगम पार्षद रेखा रानी, पूर्व काउंसलर शिल्पा कौर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई.

मनोज तिवारी ने कहा, 'हम विजेंद्र चौधरी, रेखा रानी, शिल्पा कौर और अतुल जैन का बीजेपी में स्वागत करते हैं. कमलजीत सहरावत के क्षेत्र से कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं. इस सभी लोगों का स्वागत करते हैं.'

बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 में क्या काम किए उसको लेकर एक भी शब्द नहीं बोला है. उन्होंने एमसीडी के बजट को बर्बाद कर दिया है. उनका विकास से कोई लेना-देना नहीं है. मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल ने स्थायी समिति का गठन नहीं किया है, जिससे MCD के विकास कार्य रुके हुए हैं.

