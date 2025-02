Ranveer Allahbadia Controversy: पैरेंट्स पर गंदी बात बोलकर विवादों में फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है. उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेकर किया. वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरा कमेंट सही नहीं था और न ही वो फनी था, इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं.

क्या बोले रणवीर

रणवीर इलाहाबादिया ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैंने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में कहा, वो नहीं कहना चाहिए था. मुझे माफ कर दीजिए.' इसके साथ उन्होंने वीडियो में कहा, 'मेरा कमेंट सही नहीं था, नहीं ही वो फनी था, कॉमेडी में मैं माहिर नहीं हूं. मैं यहां बस माफी मांगने के लिए आया हूं. आप लोगों में से कइयों ने पूछा कि क्या मैं इस तरह अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता हूं, नहीं, मैं इस तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं. जो मैंने कहा उसको लेकर मैं कोई बहाना नहीं बनाउंगा, मैं बस माफी मांगता हूं.' इस वीडियो में रणवीर ने मेकर्स से उस क्लिप को भी हटाने की बात कही जिसमें उन्होंने विवादस्पद बात कही.

I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd