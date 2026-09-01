नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट से बनी डिशेज पर जोमैटो का एक्शन, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से किया बैन

जोमैटो ने अपने सभी फूड पार्टनर रेस्टोरेंट्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत अपने सप्लायर्स के बिल और प्रोडक्ट लेबल्स की जांच करें. अगर किसी डिश में तुरंत शुद्ध डेयरी अपनाना मुमकिन नहीं है, तो वे उस आइटम को मेनू से हटा दें.

FSSAI के कड़े रुख के बाद अब जोमैटों ने भी बड़ा एक्शन लिया है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने ग्राहकों के स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एनालॉग डेयरी से बने खाने को ऐप से हटा दिया है. उन्होंने साफ किया कि जो भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स एनालॉग यानी मिलावटी या नकली डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल खाना डिलीवर करेगा. उसे हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. कंपनी ने दावा किया कि इस तरह के फूड्स की बिक्री पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है. कई बार रेस्टोरेंट के मेन्यू में दिखने वाली लजीज डिशेज के पीछे सेहत से खिलवाड़ का खेल चल रहा होता है.

क्या है नॉन-असली डेयरी का खेल, जो आपकी सेहत पर भारी था

रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लागत कम करने के लिए लंबे समय से एनॉलॉग डेयरी यानी सिंथेटिक या नकली पनीर और चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसमें असली दूध या मलाई की जगह वनस्पति तेल और सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली दिखने वाले उत्पाद तैयार किये जाते हैं. आम ग्राहक स्वाद के चक्कर में इसे असली समझकर खा जाता है, लेकिन यह शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. जोमैटो ने अब इसी पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए कड़ा रुख अपनाया है.

रातों-रात हटाई गई कई डिशेज

फूड डिलीवरी दिग्गज जोमैटो ने साफ कर दिया है कि उनकी प्लेटफ़ॉर्म पर अब मिलावटी या सिंथेटिक डेयरी प्रोडक्ट्स से बनी डिशेज के लिए कोई जगह नहीं है, जिन रेस्टोरेंट्स ने पहले ही कबूल किया था कि वे एनॉलॉग डेयरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी डिशेज को तुरंत प्रभाव से प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. कंपनी ने चेतावनी दी है कि जो भी रेस्तरां इस नये नियम का पालन नहीं करेगा, उसे हमेशा के लिए ऐप से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा.

आम आदमी की जेब और सेहत पर पड़ेगा सीधा असर

ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस फैसले से एक आम ग्राहक के तौर पर आपको क्या फायदा या नुकसान होगा. अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त इस बात का डर कम होगा कि आप केमिकल या पाम ऑयल से बना नकली पनीर खा रहे हैं. इसके साथ ही कई लोकप्रिय डिशेज या तो ऐप से गायब हो जाएंगी या फिर उनके दाम बढ़ सकते हैं. छोटे रेस्टोरेंट्स जब असली और शुद्ध दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वे अपनी लागत निकालने के लिए खाने के दाम बढ़ा सकते हैं.

छोटे रेस्टोरेंट्स के सामने खड़ा हुआ संकट

बड़े और ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स तो आसानी से शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी साख दांव पर होती है, लेकिन छोटे और मिनी बजट आउटलेट्स के लिए यह बड़ी चुनौती बन गया है. पहले ही भारी कमीशन और महंगे सामान से जूझ रहे छोटे ढाबे या कैफे के लिए शुद्ध दूध का पनीर इस्तेमाल करना मुनाफा घटा देगा. ऐसे में डर यह भी है कि कुछ लोग कागजों पर शुद्ध दिखाकर अंदरखाने अब भी सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल जारी न रखें, जिस पर पैनी नजर रखना जोमैटो और फूड रेगुलेटर्स के लिए असली परीक्षा होगी.