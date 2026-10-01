कब प्लेन रुकेगा, कब नीचे जाएगा और कब ऊपर, पूरा कंट्रोल कैप्टन के पास तो को-पायलट क्या करता है?

प्लेन में जो कुल्हाड़ी लगी होती है, वह कारखाने से ही लगकर आती है और हर कमर्शियल फ्लाइट में इसे लगाना मैनडेटरी है. दुर्घटना की स्थिति में एग्जिट गेट जाम होने पर इससे रास्ता बनाया जा सकता है.

कॉकपिट में लगी डिजिटल स्क्रीन पर आती है मौसम और रडार की चेतावनी

कारखाने से ही कॉकपिट में लगकर आती है कुल्हाड़ी

विमान उड़ाने से हवा में खतरे की स्थितियों से निपटने तक कॉकपिट में होते हैं सारे उपकरण

पहली बार विमान में लगी कुल्हाड़ी का हुआ गलत इस्तेमाल

सिर्फ दो मिनट में ही अगर आसामान में फ्लाइट 30 हजार फीट से सीधे 16,400 फीट नीचे आ जाए तो किसी का भी दिल दहल उठेगा. ऐसी ही घटना फ्लाईदुबई में हुई तो पैसेंजर्स सहम गए. कोई कॉकपिट की तरफ भागा, तो कोई जोर-जोर से चिल्ला रहा था और कुछ इतने डर में थे कि सीट पर बैठ-बैठे ही सलामती के लिए दुआएं कर रह थे. इस सबके बीच जब फ्लाइट सऊदी अरब एयरपोर्ट की तरफ मुड़ी तो यही चीख पुकार खुशी और तालियों में बदल गई.

फर्श पर पड़े कैप्टन स्मित ने खोला था कॉकपिट का दरवाजा

बुधवार (30 सितंबर, 2026) को दुबई से इजरायल जा रही फ्लाइट में हुई इस घटना की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है. टाइम्स ऑफ इजराइयल की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों पायलट के बीच झगड़ा हुआ था, एक पायलट फ्लाइट को क्रैश करना चाहता था और दूसरा उसको रोक रहा था, इसी झगड़े में हमलावर पैसेंजर ने प्लेन में लगी कुल्हाड़ी से दूसरे पर हमला कर दिया. पैसेंजर्स को तब इस झगड़े का पता चला, जब जख्मी पायलट ने दरवाजा खोला और कॉकपिट का दृश्य देखकर ये लोग सन्न रह गए.

कैप्टन के पास होती है हर फैसला लेने की अथॉरिटी

बीबीसी से बातचीत में कैप्टन उमंग जानी ने बताया कि फर्स्ट ऑफिसर पायलट लाइसेंस या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होल्डर हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन तो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होल्डर ही होते हैं, जो काफी अनुभव से उन्हें मिलता है. जब वह प्लेन उड़ा रहे होते हैं, तो दोनों पायलट जहाज के एल्टिट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन जैसी चीजें लगातार चेक करते रहते हैं, लेकिन कब प्लेन को मोड़ना है, कब लैंडिंग करनी है, इन सभी चीजों पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से फैसला लेने की अथॉरिटी कैप्टन के पास ही होती है. हालांकि, को-पायलट से भी वह डिस्कस करते हैं. फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 में इंडियन पायलट स्मित मच्छार कैप्टन और ओमानी पायलट फर्स्ट ऑफिसर थे.

मेडे और 7700 मैसेज का क्या होता है मतलब

कैप्टन उमंग जानी ने बताया कि कॉकपिट का गेट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है यानी सिर्फ क्रू मेंबर्स ही इसको खोल सकते हैं. इसके अलावा गेट में बाहर देखने के लिए भी व्यवस्था होती है, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते. सिर्फ अंदर की तरफ से ही बाहर देखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि कॉकपिट में राइट वाली सीट पर फर्स्ट ऑफिसर यानी को-पायलट होता है, जबकि लेफ्ट सीट पर मेन पायलट या कैप्टन होते हैं. कैप्टन के पास फाइनल अथॉरिटी होती है और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिहाज से जुड़ा हर आखिरी फैसला वही करते हैं.

कोड 7700 मैसेज के बारे में कैप्टन ने बताया कि यह एक डिस्ट्रेस कोड है. विमान के अंदर ट्रांसपोंडर नाम का एक उपकरण होता है, जब ये डिजिट उसमें डाला जाता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ऑफिसर के सामने स्क्रीन पर मैसेज चला जाता है और ऑफिसर समझ जाते हैं कि विमान खतरे में है. उन्होंने कहा कि अगर उस विमान के आस-पास दूसरे विमान होते हैं और उनमें ये उपकरण लगे हों तो वे भी इसे कैच कर लेते हैं. वहीं, मेडे वर्बल मैसेज होता है. पायलट और एटीसी के बीच लगातार बात होती रहती है. तीन बार मेडे बोलने का मतलब होता है कि विमान खतरे में है. अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसे में पायलटों का आखिरी मैसेज मेडे ही था.

पूरे विमान को कंट्रोल करने वाले कॉकपिट में क्या-क्या?

विमान के बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, जिसमें बड़ा सा कांच लगा होता है और दो पायलट बैठे नजर आते हैं, उसे ही कॉकपिट कहते हैं. कमर्शियल एविएशन में इसे फ्लाइट डेक भी कहा जाता है. पूरा विमान इस कॉकपिट से ही कंट्रोल होता है. कैलिफॉर्निया एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के अनुसार कॉकपिट में पायलट की सीटों और विमान डायरेक्शन से लेकर रेडियो सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार, इमरजेंसी कंट्रोल, सुरक्षा उपकरण जैसी तमाम चीजें होती हैं, जो विमान उड़ाने से हवा में खतरे की स्थितियों से निपटने में मदद करती हैं.

पायलट सीटें- सबसे पहले तो कॉकपिट में पायलटों के लिए दो सीटें होती हैं. एक कैप्टन के लिए और दूसरी फर्स्ट ऑफिसर के लिए होती है. कॉकपिट में दो सदस्यों का होना जरूरी होता है. अगर मुख्य पायलट या को-पायलट में से कोई एक किसी वजह से वॉशरूम या किसी और काम से कॉकपिट से बाहर जाता है तो कोई एक क्रू मेंबर को अस्थाई रूप से कॉकपिट के अंदर भेजा जाता है.

सबसे पहले तो कॉकपिट में पायलटों के लिए दो सीटें होती हैं. एक कैप्टन के लिए और दूसरी फर्स्ट ऑफिसर के लिए होती है. कॉकपिट में दो सदस्यों का होना जरूरी होता है. अगर मुख्य पायलट या को-पायलट में से कोई एक किसी वजह से वॉशरूम या किसी और काम से कॉकपिट से बाहर जाता है तो कोई एक क्रू मेंबर को अस्थाई रूप से कॉकपिट के अंदर भेजा जाता है. फ्लाइट कंट्रोल- विमान को मोड़ने, ऊपर उठाने, नीचे लाने या इंजन की शक्ति कंट्रोल करने के लिए योक, रडार पैडल और थ्रोटल लीवर होता है. योक प्लेन का स्टीयरिंग व्हील होता है, जो हवाई जहाज के एलेरॉन्स को कंट्रोल करता है, एलेरॉन्स विंग्स के पिछले हिस्से पर लगे छोटे, चलने वाले फ्लैप्स होते हैं. इनकी वजह से ही हवाई जहाज हवा में दाएं या बाएं झुकने में मदद करता है. रडर पैडल प्लेन में ब्रेक का काम करते हैं. पहले के समय में प्लेन में रडर पैडल नहीं होते थे, पायलट के पास बस गति धीमी करने का विकल्प होता था. थ्रॉटल लीवर प्लेन की इंजन पावर को कंट्रोल करता है. यह कार में लगे गैस पेडल की तरह काम करता है. थ्रॉटल लीवर के जरिए ईंधन या हवा के मिश्रण को समायोजित करके विमान के इंजन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है.

विमान को मोड़ने, ऊपर उठाने, नीचे लाने या इंजन की शक्ति कंट्रोल करने के लिए योक, रडार पैडल और थ्रोटल लीवर होता है. योक प्लेन का स्टीयरिंग व्हील होता है, जो हवाई जहाज के एलेरॉन्स को कंट्रोल करता है, एलेरॉन्स विंग्स के पिछले हिस्से पर लगे छोटे, चलने वाले फ्लैप्स होते हैं. इनकी वजह से ही हवाई जहाज हवा में दाएं या बाएं झुकने में मदद करता है. रडर पैडल प्लेन में ब्रेक का काम करते हैं. पहले के समय में प्लेन में रडर पैडल नहीं होते थे, पायलट के पास बस गति धीमी करने का विकल्प होता था. थ्रॉटल लीवर प्लेन की इंजन पावर को कंट्रोल करता है. यह कार में लगे गैस पेडल की तरह काम करता है. थ्रॉटल लीवर के जरिए ईंधन या हवा के मिश्रण को समायोजित करके विमान के इंजन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है. डिजिटल स्क्रीन और उपकरण- डिजिटल स्क्रीन में ऊंचाई, स्पीड, डायरेक्शन, इंजन की स्थिति, प्लेन की लोकेश, मौसम या रडार और चेतावनी संदेश जैसी जानकारियां दिखाई देती हैं.

डिजिटल स्क्रीन में ऊंचाई, स्पीड, डायरेक्शन, इंजन की स्थिति, प्लेन की लोकेश, मौसम या रडार और चेतावनी संदेश जैसी जानकारियां दिखाई देती हैं. कम्युनिकेशन उपकरण- इसमें रेडियो सिस्टम के जरिए पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइन के ऑपरेशंस और केबिन क्रू से संपर्क करते हैं.

इसमें रेडियो सिस्टम के जरिए पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइन के ऑपरेशंस और केबिन क्रू से संपर्क करते हैं. नेविगेशन और ऑटोमेशन सिस्टम- इनमें फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोपायलट कंट्रोल होता है. इसके अलावा, कॉकपिट में चेकलिस्ट, इमरजेंसी कंट्रोल और सुरक्षा उपकरण भी होते हैं.

विमान में क्यों लगी होती है कुल्हाड़ी?

कॉकपिट में ही एक क्रैश कुल्हाड़ी भी लगी होती है. जब जहाज का कारखाने में निर्माण किया जाता है, तो उसी वक्त उसमें यह कुल्हाड़ी भी फिट कर दी जाती है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज के साथ इंटरव्यू में फ्लाईदुबई घटना पर बात करते हुए कुल्हाड़ी का जिक्र किया था कि कैप्टन पर इससे ही हमला किया गया था. दुर्घटना या क्रैश होने पर एयरफ्रेम मुड़-तुड़ सकता है और एग्जिट गेट जाम हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में क्रू मेंबर कुल्हाड़ी से मलबा हटाकर या कमजोर हिस्सों को काटकर वैकल्पिक रास्ता बना सकते हैं. यह विंडशील्ड तोड़ने के लिए नहीं होता है. सिर्फ ट्रेंड क्रू मेंबर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नियमों के अनुसार हर कमर्शियल फ्लाइट में कुल्हाड़ी लगी होनी जरूरी है.

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