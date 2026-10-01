कब प्लेन रुकेगा, कब नीचे जाएगा और कब ऊपर, पूरा कंट्रोल कैप्टन के पास तो को-पायलट क्या करता है?

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प्लेन में जो कुल्हाड़ी लगी होती है, वह कारखाने से ही लगकर आती है और हर कमर्शियल फ्लाइट में इसे लगाना मैनडेटरी है. दुर्घटना की स्थिति में एग्जिट गेट जाम होने पर इससे रास्ता बनाया जा सकता है.
सिर्फ दो मिनट में ही अगर आसामान में फ्लाइट 30 हजार फीट से सीधे 16,400 फीट नीचे आ जाए तो किसी का भी दिल दहल उठेगा. ऐसी ही घटना फ्लाईदुबई में हुई तो पैसेंजर्स सहम गए. कोई कॉकपिट की तरफ भागा, तो कोई जोर-जोर से चिल्ला रहा था और कुछ इतने डर में थे कि सीट पर बैठ-बैठे ही सलामती के लिए दुआएं कर रह थे. इस सबके बीच जब फ्लाइट सऊदी अरब एयरपोर्ट की तरफ मुड़ी तो यही चीख पुकार खुशी और तालियों में बदल गई.
बुधवार (30 सितंबर, 2026) को दुबई से इजरायल जा रही फ्लाइट में हुई इस घटना की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है. टाइम्स ऑफ इजराइयल की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों पायलट के बीच झगड़ा हुआ था, एक पायलट फ्लाइट को क्रैश करना चाहता था और दूसरा उसको रोक रहा था, इसी झगड़े में हमलावर पैसेंजर ने प्लेन में लगी कुल्हाड़ी से दूसरे पर हमला कर दिया. पैसेंजर्स को तब इस झगड़े का पता चला, जब जख्मी पायलट ने दरवाजा खोला और कॉकपिट का दृश्य देखकर ये लोग सन्न रह गए.
बीबीसी से बातचीत में कैप्टन उमंग जानी ने बताया कि फर्स्ट ऑफिसर पायलट लाइसेंस या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होल्डर हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन तो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होल्डर ही होते हैं, जो काफी अनुभव से उन्हें मिलता है. जब वह प्लेन उड़ा रहे होते हैं, तो दोनों पायलट जहाज के एल्टिट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन जैसी चीजें लगातार चेक करते रहते हैं, लेकिन कब प्लेन को मोड़ना है, कब लैंडिंग करनी है, इन सभी चीजों पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से फैसला लेने की अथॉरिटी कैप्टन के पास ही होती है. हालांकि, को-पायलट से भी वह डिस्कस करते हैं. फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 में इंडियन पायलट स्मित मच्छार कैप्टन और ओमानी पायलट फर्स्ट ऑफिसर थे.
कैप्टन उमंग जानी ने बताया कि कॉकपिट का गेट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है यानी सिर्फ क्रू मेंबर्स ही इसको खोल सकते हैं. इसके अलावा गेट में बाहर देखने के लिए भी व्यवस्था होती है, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते. सिर्फ अंदर की तरफ से ही बाहर देखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि कॉकपिट में राइट वाली सीट पर फर्स्ट ऑफिसर यानी को-पायलट होता है, जबकि लेफ्ट सीट पर मेन पायलट या कैप्टन होते हैं. कैप्टन के पास फाइनल अथॉरिटी होती है और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिहाज से जुड़ा हर आखिरी फैसला वही करते हैं.
कोड 7700 मैसेज के बारे में कैप्टन ने बताया कि यह एक डिस्ट्रेस कोड है. विमान के अंदर ट्रांसपोंडर नाम का एक उपकरण होता है, जब ये डिजिट उसमें डाला जाता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ऑफिसर के सामने स्क्रीन पर मैसेज चला जाता है और ऑफिसर समझ जाते हैं कि विमान खतरे में है. उन्होंने कहा कि अगर उस विमान के आस-पास दूसरे विमान होते हैं और उनमें ये उपकरण लगे हों तो वे भी इसे कैच कर लेते हैं. वहीं, मेडे वर्बल मैसेज होता है. पायलट और एटीसी के बीच लगातार बात होती रहती है. तीन बार मेडे बोलने का मतलब होता है कि विमान खतरे में है. अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसे में पायलटों का आखिरी मैसेज मेडे ही था.
विमान के बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, जिसमें बड़ा सा कांच लगा होता है और दो पायलट बैठे नजर आते हैं, उसे ही कॉकपिट कहते हैं. कमर्शियल एविएशन में इसे फ्लाइट डेक भी कहा जाता है. पूरा विमान इस कॉकपिट से ही कंट्रोल होता है. कैलिफॉर्निया एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के अनुसार कॉकपिट में पायलट की सीटों और विमान डायरेक्शन से लेकर रेडियो सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार, इमरजेंसी कंट्रोल, सुरक्षा उपकरण जैसी तमाम चीजें होती हैं, जो विमान उड़ाने से हवा में खतरे की स्थितियों से निपटने में मदद करती हैं.
कॉकपिट में ही एक क्रैश कुल्हाड़ी भी लगी होती है. जब जहाज का कारखाने में निर्माण किया जाता है, तो उसी वक्त उसमें यह कुल्हाड़ी भी फिट कर दी जाती है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज के साथ इंटरव्यू में फ्लाईदुबई घटना पर बात करते हुए कुल्हाड़ी का जिक्र किया था कि कैप्टन पर इससे ही हमला किया गया था. दुर्घटना या क्रैश होने पर एयरफ्रेम मुड़-तुड़ सकता है और एग्जिट गेट जाम हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में क्रू मेंबर कुल्हाड़ी से मलबा हटाकर या कमजोर हिस्सों को काटकर वैकल्पिक रास्ता बना सकते हैं. यह विंडशील्ड तोड़ने के लिए नहीं होता है. सिर्फ ट्रेंड क्रू मेंबर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नियमों के अनुसार हर कमर्शियल फ्लाइट में कुल्हाड़ी लगी होनी जरूरी है.
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