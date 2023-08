हिमाचल प्रदेश में जारी है बारिश का कहर, मंडी में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बरस रहा पानी

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है. लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और रास्ते बंद हैं. इसके अलावा, कई रास्तों पर पेड़ गिर जाने की वजह से भी आवागमन प्रभावित हुआ है. मंडी जिले में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. चुनाहन में बादल फटने के बाद आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बता दें कि भारी बारिश की वजह से दर्जनों गांवों में बिजली गुल है और लोगों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय प्रशासन रास्तों से पेड़ हटाकर रास्ता चालू करने में लगा हुआ है.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते 452 सड़कें बंद हो गई हैं. बिजली के 1814 ट्रांसफर खराब हो गए हैं. मंडी में सबसे ज्यादा 236 सड़कें और शिमला में 59 सड़कें बंद हो गई हैं. मंडी में कुल 1335 ट्रांसफर और हमीरपुर में 445 ट्रंसफर खराब हो गए हैं. बता दें कि 24 जून से 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में कुल 255 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग तीन सौ लोग घायल भी हुए हैं.

#WATCH | Mandi in Himachal Pradesh faces a flood-like situation as river Beas swells due to incessant rainfall here. Latest drone visuals from the city. pic.twitter.com/d5P06uvECw