माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी से चेक-इन सिस्टम ठप, IndiGo-SpiceJet-Akasa Air की 42 से ज्यादा उड़ानें रद्द

ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्विस आउटेज के कारण देश के कई एयरपोर्ट पर बुधवार को चेक-इन सिस्टम ठप हो गया. जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण IndiGo, SpiceJet, Akasa Air और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 42 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जबकि कई फ्लाइट्स को देरी से उड़ान भरनी पड़ी.

टेक्निकल गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा, जहां एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. सुबह-सुबह एयरलाइन के हेल्पडेस्क काउंटर पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. लोग अपनी-अपनी फ्लाइट की जानकारी मांगते लगे. हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट (डिपार्चर) और 12 फ्लाइट्स (अराइवल) को रद्द करना पड़ा.

वाराणसी एयरपोर्ट पर भी ऐसा हाल

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दुनिया भर में बड़ी सर्विस आउटेज आ रही है, जिससे IT सर्विस और एयरपोर्ट चेक-इन सिस्टम में रुकावट आ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद एयरलाइंस ने ऑपरेशन चालू रखने के लिए मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रोसेस शुरू किए, जिससे लंबी लाइनें, धीमी प्रोसेसिंग और टर्मिनल पर भीड़ हो गई.

