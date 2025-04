Delhi airport flight delays: दिल्ली-एनसीआर में बीते शुक्रवार अचानक मौसम बदला. धूल भरी आंधी और कई इलाकों में बारिश के चलते जनजीवन अस्तव्यस्त रहा. वहीं, धूल भरी आंधी के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ है. कम से कम 15 फ्लाइट्स को दिल्ली के बजाय दूसरे एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ीं कई फ्लाइट्स को रोक दिया गया. अचानक बदले इस टाइम ने यात्रियों का खासा परेशान किया. यात्रियों ने सोशल मीडीया पर अपनी भड़ास निकाली.

सोशल मीडिया पर एक यात्री ने एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, 'भगदड़ जैसे हालात हैं.' वहीं, एक अन्य यात्री ने लिखा, 'टर्मिनल 3 पर गंभीर हालात हैं. रात भर फंसे यात्री हताश और परेशान हैं. सुबह 8 से ज्यादा फ्लाइट्स की बोर्डिंग गेट नंबर 2 से करवाई जा रही है, जिससे अफरातफरी का माहौल है.' वहीं, कुछ यात्रियों ने लिखा कि टर्मिनल 3 पर हालात अच्छे नहीं हैं. इसे तुरंत देखा जाए.



At Indira Gandhi international Airport terminal 3 first thing in the morning today because @airindia could not correctly schedule their delayed flights leading to 13 flights at the same time at two gates that can only be accessed by two consecutive sets of escalators pic.twitter.com/799ZRaQiB5

एयर इंडिया के मुताबिक, शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते फ्लाइट्स पर असर पड़ा. कुछ फ्लाइट्स डिले हुई हैं. एयर इंडिया का कहना है कि हमारी टीम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है. हालांकि, एयर इंडिया के इस जवाब के बाद यूजर्स और भड़क उठे. एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, 'ट्वीट करने के बजाए एयरपोर्ट पर कुछ करना चाहिए.' एयरलाइन कंपनियों ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट्स से जुड़े अपडेट साझा किए.

#TravelAdvisory



Poor weather, caused by heavy thunderstorms and gusty winds, has affected flight operations across parts of Northern India. Some of our flights to and from Delhi are being delayed or diverted, which is likely to impact our overall flight schedule. We are closely…