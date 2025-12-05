IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

IndiGo Crisis के बीच फ्लाइट्स की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं. फ्लाइट के टिकटों की कीमतों में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. यात्री दूसरे एयरलाइंस की महंगी टिकटें खरीदने पर मजबूर हैं.

IndiGo Crisis: भारत के सबसे पॉपुलर और बजट फ्रेंडली एयरलाइन IndiGo के ऑपरेशंस चरमरा गए हैं. तीन दिन में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. अकेले 5 दिसंबर को ही 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई हैं. इस बीच दूसरे एयरलाइंस में टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं. एक तरफ के टिकटों के भाव 70 हजार तक पहुंच रहे हैं. खबर लिखे जाने के वक्त MakemyTrip पर मुंबई से दिल्ली के एक तरफ के फ्लाइट का टिकट 51,000 रुपये से ज्यादा में मिल रहा है, वहीं कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट 66 हजार रुपये में मिल रही है. जबकि आमतौर पर ये टिकटें करीब 5000 रुपये में मिल जाती हैं.

कितना बढ़ा फ्लाइट्स का किराया?

5 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई का वन वे टिकट 65 हजार रुपये से ज्यादा शो कर रहा था. दोपहर करीब ढाई बजे ये दिख रहा है कि दिल्ली से मुंबई के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है. 5 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 51 हजार में दिख रही है. वहीं, कोलकाता से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एक फ्लाइट की टिकट 66 हजार रुपये दिख रही है. वहीं 6 दिसंबर के फ्लाइट की टिकटों के रेट्स भी सामान्य से 10 गुना ज्यादा दिख रहे हैं. कीमतों में ये इन्फ्लेशन 7 दिसंबर तक दिख रहा है. उसके बाद की उड़ानों की कीमत सामान्य दिख रही है.

