माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति

भारत

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 21 से 26 जनवरी तक रोजाना करीब ढाई घंटे उड़ानें बंद रहेंगी. इस दौरान 600 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं. आइए जानते हैं ये फैसला किन कारणों से लिया गया है..

राजा राम

Updated : Jan 13, 2026, 08:57 PM IST

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. शहर के अहम इलाकों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. इसी क्रम में गणतंत्र दिवस समारोह, रिहर्सल और एयर शो को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उड़ानों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है. यह रोक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगी, जिससे यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

रोजाना कुछ घंटों के लिए उड़ानों का संचालन बंद

दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के बीच इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना सामने आई है. सुरक्षा कारणों से दिल्ली एयरपोर्ट पर छह दिनों तक रोजाना कुछ घंटों के लिए उड़ानों का संचालन बंद रहेगा. सरकारी नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के अनुसार यह अस्थायी रोक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू होगी. 

यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना

इन छह दिनों के दौरान हर दिन सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक, यानी करीब 145 मिनट तक किसी भी फ्लाइट का टेकऑफ या लैंडिंग नहीं हो पाएगी. यह समय एयरपोर्ट का सबसे व्यस्त समय माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट्स का संचालन होता है. ऐसे में यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है. दरअसल, यह रोक गणतंत्र दिवस की रिहर्सल, सुरक्षा अभ्यास, एयर शो और फ्लाईपास्ट के चलते लगाई जा रही है. इस दौरान एयरस्पेस को पूरी तरह सुरक्षित रखना जरूरी होता है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट और समारोह से जुड़े विमानों की सुरक्षा में कोई चूक न हो. यह प्रक्रिया हर साल गणतंत्र दिवस से पहले अपनाई जाती है. 

यह भी पढ़ें: कुत्तों के काटने पर अब देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने तय की डॉग लवर्स की जवाबदेही

असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ेगा

इस फैसले का असर घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ेगा. टोरंटो, वॉशिंगटन, ताशकंद, काठमांडू और कोलंबो जैसे रूट्स पर जाने वाली फ्लाइट्स में देरी या समय बदलाव संभव है. कुछ उड़ानें रद्द भी की जा सकती हैं, जबकि कई के शेड्यूल बदले जाएंगे. इससे यात्रियों को रीबुकिंग और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं. एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के मुताबिक, इस अवधि में 600 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. पहले से चल रहे कोहरे के कारण भी फ्लाइट्स में देरी हो रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है. एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

