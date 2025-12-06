FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून

आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद फ्लाइट संचालन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) ने यात्रियों को इस बाबत सूचना देते हुए किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 06, 2025, 02:04 PM IST

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद फ्लाइट संचालन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) ने यात्रियों को इस बाबत सूचना देते हुए किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.हालांकि इंडिगो एयरलाइंस की कुछ उड़ानें अभी प्रभावित हैं. 

एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी 

एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि उनकी टीम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय करके यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में लगी हुई है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और एक सहज यात्रा अनुभव उनके लिए प्राथमिकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नई जानकारी के लिए एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

जल्द ले जल्द सामान्य संचालन बहाल किया जा सके

आईजीआई एयरपोर्ट ने यह भी बताया कि टीम लगातार सभी एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके, सामान्य संचालन बहाल किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों का अनुभव सुचारू और सुरक्षित बने, इसके लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट प्रबंधन ने संदेश दिया है कि वे सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यात्रियों से सहयोग की उम्मीद करते हैं. इस समय यात्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण अभी जारी है. 


यात्री अपने फ्लाइट से पहले एयरलाइन के मोबाइल ऐप या कस्टमर सर्विस से अपने टिकट और फ्लाइट की स्थिति अपडेट कर सकते हैं. इस एयरपोर्ट की बात करें तो कुल 54 उड़ानें रवाना होने से पहले रद्द की गई हैं और 52 उड़ानें आगमन के लिए रद्द की गई हैं. 150 से ज्यादा जगहों से जुड़ा दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के 9वें सबसे बिजी एयरपोर्ट के तौर पर रैंक किया गया है. यह दुनियाभर में लाखों यात्रियों को जोड़ने वाला एक पसंदीदा ट्रांजिट हब है और दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार सातवें साल स्काईट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है.

