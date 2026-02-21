FacebookTwitterYoutubeInstagram
UP: कासगंज में बुराड़ी जैसी दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, फंदे से लटके मिले शव

भारत

UP: कासगंज में बुराड़ी जैसी दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, फंदे से लटके मिले शव

Family commits suicide in Kasganj: पुलिस ने दुकान का दरवाजा तोड़कर शवों का बाहर निकाला. परिवार ने क्यों सुसाइड किया इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 10:35 PM IST

UP: कासगंज में बुराड़ी जैसी दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, फंदे से लटके मिले शव

Kasganj family suicide

उत्तर प्रदेश के कासगंज से शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. अंपापुर कोतवाली इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली. मृतकों में पति-पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां शामिल हैं. जिस घर में वारदात हुई वह श्यामवीर सिंह उर्फ फौजी का बताया जा रहा है. फौजी का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, घटना अमांपुर के एटा रोड पर बने घर की है. जहां श्यामवीर सिंह उर्फ फौजी अपने परिवार के साथ रहता था. घर में 3 दिन से कोई हलचल नहीं हो रही थी. न तो उसके तीनों बच्चा बाहर निकल रहे थे और न ही फौजी और उसकी पत्नी रामश्री बाहर-भीतर आते-जाते देखा. पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसी. क्योंकि घर के बाहर एक दुकान थी. पुलिस ने जब अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. अंदर 4 लाशें बेड पर पड़ी थी, जबिक श्यामवीर सिंह खुद फांसी के फंदे से लटका हुआ था.

