भारत

पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, शादी में डांस कर रहे हैं 5 लोगों की मौत 10 घायल

पाकिस्तान में ये आत्मघाती हमले को कुरैशी मोड़ के पास शांति समिति के प्रमुख नूर आलम मेहसूद के आवास पर शादी समारोह के दौरान हुआ. ये हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 24, 2026, 08:45 AM IST

पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, शादी में डांस कर रहे हैं 5 लोगों की मौत 10 घायल

Pakistan Suicide Attack

इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल शुक्रवार की रात पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक शांति समिति सदस्य के आवास पर शादी समारोह के दौरान हुए आत्मघाती हमला हो गया. इस धमाके में करीब 5 लोगों के मारे जाने की खबर है साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस हमले के पुष्टि डेरा इल्जाम खान जिले के पलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने की है.

शांति समिति के प्रमुख के आवास पर हुआ हमला

उनका कहना है कि यह एक आत्मघाती हमला था. इस हमले को कुरैशी मोड़ के पास शांति समिति के प्रमुख नूर आलम मेहसूद के आवास पर शादी समारोह के दौरान हुआ. बताया जा रहा है कि हमले के समय मेहमान नाच रहे थे। विस्फोट से कमरे की छत गिर गई, जिससे बचाव कार्य बाधित हुआ और मलबे के नीचे फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया. जिला मुख्यालय में पूरी तरह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है. 

बिलाल अहमद फैजी ने कहा

एक बयान में, खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने कहा कि पांच शव और 10 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सात एम्बुलेंस, एक दमकल वाहन और एक आपदा राहत वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव अभियान जारी है. अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, शांति समिति के नेता वहीदुल्लाह मेहसूद उर्फ ​​जिगरी मेहसूद मृतकों में शामिल थे. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने विस्फोट की कड़ी निंदा की और केपी के पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी. उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. 

