Ram Mandir Flag: राम मंदिर के ध्वज की पहली तस्वीर आई सामने, जानें किसने बनाया और कब फहराया जाएगा

Ram Mandir Flag Hoisting: राम नगर अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजरोहण कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 20, 2025, 06:56 PM IST

Ram Mandir Flag: राम मंदिर के ध्वज की पहली तस्वीर आई सामने, जानें किसने बनाया और कब फहराया जाएगा

ram temple flag

अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव निर्मित राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे. इस ध्वज की पहली तस्वीर सामने आ गई है. केसरिया रंग के इस दिव्य धर्म ध्वज को तीन लेयर में बनाया गया है. इसको 191 फीट की ऊंचाई पर लहराया जाएगा.

ध्वज बनाने वाले कश्यप मेवाड़ा ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वज फहारने के कार्यक्रम में अहमदाबाद का झंडा इस्तेमाल किया जाएगा. जिसे हमने तीन लेयर वाले कपड़े से बनाया है. इसे बनाने में लगभग 25 दिन का समय लगा. इसमें कुछ भी बाहर से मंगवाकर नहीं लगाया गया, सब स्वदेशी है.

राम मंदिर के ध्वज में कोविदार वृक्ष भी आएगा नजर
कश्यप ने कहा कि इस पवित्र ध्वज को पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है. यह गुजरात और हमारे समुदाय के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि ध्वज में सूर्यदेव विराजमान हैं और वहीं ऊँ भी बना हुआ है. इसके अलावा ध्वज में कोविदार वृक्ष भी नजर आएगा.

बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्रालय के सुझाव पर राम मंदिर ट्रस्ट ने एक ध्वज को वापस लौटा दिया था. क्योंकि उसका वजन 11 किलो था. वजन ज्यादा होने की वजह से आंधी-तूफान में उसका टूटने का खतरा था. ताजा निर्देशों में 2.5 किलो का ध्वज बनाने का निर्देश दिया गया. जो पैराशूट के पैराशूट फैब्रिक से बना हो और आंधी-तूफान की 60 किमी/घंटा की रफ्तार को भी सहन कर सके.

