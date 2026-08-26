दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली सौगात, 4,000 महिलाओं को मिला अप्रूवल लेटर, जानें सीएम ने क्या कहा

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रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. 4 हजार महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत अप्रूवल लेटर दिए गए हैं...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज, 26 अगस्त 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे.
इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पंकज कुमार सिंह, लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई दिग्गज उपस्थित रहे.
योजना के शुभारंभ अवसर पर पात्र महिलाओं को प्रथम चरण में 4,000 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाएगी, जिससे उन्हें दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ शिक्षा और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और यह उनके लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित होगा.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना को लेकर महिलाओं में व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. ये महिलाओं के विश्वास और इस पहल की स्वीकार्यता को दर्शाता है. दिल्ली लक्ष्मी योजना का मकसद महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना है.
दिल्ली की मेरी सभी बहनों के आशीर्वाद, विश्वास और स्नेह के साथ आज दिल्ली लक्ष्मी योजना की ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमने नारी सशक्तिकरण का जो संकल्प लिया था, आज वह संकल्प दिल्ली की बहनों के जीवन में नई शक्ति बनकर उतरा है।… pic.twitter.com/0kjMa8KNm9— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 26, 2026
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और महिलाओं के लिए अधिक अवसर और सहयोग सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है.