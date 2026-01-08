FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार है. यह ट्रेन न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करेगी, बल्कि आम यात्रियों के लिए किफायती और आरामदायक सफर का विकल्प भी बनेगी.

राजा राम

Updated : Jan 08, 2026, 10:10 PM IST

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

हाइड्रोजन ट्रेन

भारत अब तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में नई दिशा तय कर रहा है. साल 2026 की शुरुआत भारतीय रेलवे के लिए खास होने जा रही है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है. यह ट्रेन न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करेगी, बल्कि आम यात्रियों के लिए किफायती और आरामदायक सफर का विकल्प भी बनेगी. खास बात यह है कि यह पहल भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दौड़ में आगे ले जाएगी. दरअसल, भारतीय रेलवे एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल रन 26 जनवरी 2026 को शुरू होने वाला है. इस ट्रेन को हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाया जाएगा, जहां यह करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. 

किसी तरह का धुआं नहीं निकलता

हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे किसी तरह का धुआं नहीं निकलता. यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है और शोर भी बेहद कम करती है. इस ट्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पानी से हाइड्रोजन तैयार कर ऊर्जा बनाई जाती है. बताया जा रहा है कि करीब 9 किलो पानी से बनने वाली हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाया जाएगा. स्पीड की बात करें तो इस ट्रेन की डिजाइन स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. हालांकि ऑपरेशन के दौरान यह 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. इससे जींद से सोनीपत का सफर, जो अभी करीब दो घंटे का होता है, घटकर एक घंटे से भी कम में पूरा हो सकेगा. यह रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए समय की बड़ी बचत साबित होगी. 

यात्रियों के लिए अच्छी खबर

किराए को लेकर भी यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाइड्रोजन ट्रेन का न्यूनतम किराया करीब 5 रुपये और अधिकतम 25 रुपये तक हो सकता है. यानी आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधा के बावजूद यह ट्रेन आम आदमी की पहुंच में रहेगी। खासतौर पर छात्र, नौकरीपेशा लोग और डेली पैसेंजर इससे सबसे ज्यादा लाभ उठा सकेंगे. रेलवे का मानना है कि अगर यह ट्रायल सफल रहा, तो आने वाले समय में देश के अन्य रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है. इससे भारत न सिर्फ ईंधन पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि प्रदूषण घटाने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाएगा. 

