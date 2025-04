Firing in Delhi Mustafabad: दिल्ली के मुस्तफाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां ताबड़तोड़ गोलियां चलीं. अज्ञात हमलावरों ने एक 25 साल के युवक को गोलियां मारकर घायल कर दिया. पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और आगे की जांच कर रही है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 10 अप्रैल को रात करीब 10 बजे थाना दयालपुर में फायरिंग की घटना की सूचना मिली. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत गली नंबर 15, मुस्तफाबाद में पहुंची, जहां फोन करने वाले अतीक अहमद ने बताया कि उनके बेटे मेहराज (25 वर्ष) को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है. इसके परिणामस्वरूप मेहराज घायल हो गया और उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

