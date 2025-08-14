पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर हुई फायरिंग, 3 लोगों की मौत के साथ 50 से भी ज्यादा लोग घायल

यहां स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार फायरिंग की घटना नहीं हुई है. इससे पहले भी यहां ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान से हाथ चुके हैं.

आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान आज 14 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस दौरान यहां के कराची शहर में मातम छा गया. स्वतंत्रता दिवस पर झड़ा फैराने के दौरान ही फायरिंग हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गये. मृतकों में एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है.

जानकारी के अनुसार, कराची में स्वतंत्रता दिवस के दिन कई इलाकों में फायरिंग की घटना दर्ज की गई. इनमें लियाकताबाद, कोरंगी, लियारी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, केमारी, जैक्सन, बाल्डिया, ओरंगी टाउन और पापोश नगर जैसे मुख्य तौर से इलाके हैं. वहीं शरीफाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, जमान टाउन और लांधी जैसे इलाके भी शामिल हैं.

फायरिंग से 3 की मौत कई घायल

पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हुई इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं. घायलों को सिविल, जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अलग-अलग क्षेत्रों से 20 से भी ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गये हैं. आरोपियों के पास से आधुनिक हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं. वहीं पुलिस का दावा है कि हवाई फायरिंग में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच हुई फायरिंग पहली बार नहीं है. यहां हर साल फायरिंग की घटना सामने आती है. इससे पहले भी 2024 में कराची में स्वतंत्रता दिवस पर फायरिंग से करीब 42 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से