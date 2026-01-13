Prayagraj Magh Mela: माघ मेले में आग से हड़कंप, चपेट में आईं 20 दुकानें, समय रहते खाली कराए गए शिविर

Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले के नारायण धाम शिविर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, 15 टेंट और 20 दुकानें जलीं. दमकल और प्रशासन की मदद से सभी कल्पवासी सुरक्षित निकाले गए.

Magh Mela 2026: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मंगलवार शाम को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सेक्टर-5 स्थित नारायण धाम शिविर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और धुआं दूर से दिखाई देने लगा. मौके पर मौजूद प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और संतों की मदद से समय रहते सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

20 दुकानें जलकर खाक

माघ मेले के नारायण धाम शिविर में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक टेंट में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास लगे टेंटों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में करीब 15 टेंट और लगभग 20 दुकानें जलकर खाक हो गईं. मिली जानकारी के अनुसार, आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि करीब तीन किलोमीटर दूर तक धुआं और आग साफ दिखाई दे रही थी.

कल्पवासियों में डर का माहौल

आग लगते ही शिविर में रह रहे कल्पवासियों में डर का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय संतों, पुलिस और मेला प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला. सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम प्राथमिकता पर किया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी की तेज बौछारों से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. आग फैलने से रोकने के लिए आसपास के अन्य शिविरों को भी खाली करा लिया गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया.

आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट

प्रशासन की ओर से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि एक टेंट में बिजली के तारों में खराबी के चलते चिंगारी निकली, जिससे आग तेजी से फैल गई. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.

मेला प्रशासन ने शिविर संचालकों को सतर्क रहने और बिजली के उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

