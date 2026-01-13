FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

माता-पिता के पैर छूए, भाई को गले लगाया... 8 महीने बाद तेज प्रताप की घर वापसी! क्या लालू परिवार में हो गया 'ऑल इज वेल'?

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना कुछ घंटे बंद रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन, जानिए किन कारणों से लिया गया फैसला

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

Diabetes Risk: क्या है डायबिटीज की शुरुआती उम्र? जानिए क्यों युवाओं में बढ़ रहे हैं इसके मामले

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

Homeभारत

भारत

Prayagraj Magh Mela: माघ मेले में आग से हड़कंप, चपेट में आईं 20 दुकानें, समय रहते खाली कराए गए शिविर

Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले के नारायण धाम शिविर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, 15 टेंट और 20 दुकानें जलीं. दमकल और प्रशासन की मदद से सभी कल्पवासी सुरक्षित निकाले गए.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 13, 2026, 07:40 PM IST

Prayagraj Magh Mela: माघ मेले में आग से हड़कंप, चपेट में आईं 20 दुकानें, समय रहते खाली कराए गए शिविर

Magh Mela 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Magh Mela 2026: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मंगलवार शाम को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सेक्टर-5 स्थित नारायण धाम शिविर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और धुआं दूर से दिखाई देने लगा. मौके पर मौजूद प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और संतों की मदद से समय रहते सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. 

20 दुकानें जलकर खाक

माघ मेले के नारायण धाम शिविर में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक टेंट में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास लगे टेंटों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में करीब 15 टेंट और लगभग 20 दुकानें जलकर खाक हो गईं. मिली जानकारी के अनुसार, आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि करीब तीन किलोमीटर दूर तक धुआं और आग साफ दिखाई दे रही थी. 

कल्पवासियों में डर का माहौल

आग लगते ही शिविर में रह रहे कल्पवासियों में डर का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय संतों, पुलिस और मेला प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला. सभी कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम प्राथमिकता पर किया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी की तेज बौछारों से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. आग फैलने से रोकने के लिए आसपास के अन्य शिविरों को भी खाली करा लिया गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया. 

यह भी पढ़ें: कुत्तों के काटने पर अब देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने तय की डॉग लवर्स की जवाबदेही

आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट

प्रशासन की ओर से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि एक टेंट में बिजली के तारों में खराबी के चलते चिंगारी निकली, जिससे आग तेजी से फैल गई. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.
मेला प्रशासन ने शिविर संचालकों को सतर्क रहने और बिजली के उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य
18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
MORE
Advertisement