अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी के बीच कूदकर भागे यात्री, देखें VIDEO

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में शनिवार सुबह आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली।

पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में शनिवार सुबह आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घटना का समय सुबह 7:30 बजे बताया गया है. जानकारी के अनुसार ट्रेन सरहिंद रेलवे स्टेशन पर थी, जब एक डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी. घटना का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरे डिब्बों में सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया. आग पर फायर ब्रिगेड ने तेजी से काबू पाया. अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन शीघ्र ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी.

रेल मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग लगने के बावजूद किसी यात्री के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली. रेलवे के अनुसार, आग की वजह का पता लगाया जा रहा है.यात्री ने बताया कि आग लगते ही सभी ने डिब्बे से कूदकर अपनी जान बचाई. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई यात्रियों ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025

दरअसल, सूचना मिलते ही लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतरने के निर्देश दिए. इस दौरान यात्रियों में अफरातफरी मच गई और कई लोगों ने अपना सामान छोड़कर केवल अपनी जान बचाई. मिली जानकारी के अनुसार कुछ यात्री हल्की चोटों के साथ बाहर आए, लेकिन रेलवे ने अभी तक किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है.

फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेलवे की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने लगभग एक घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया. रेलवे ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित अन्य बोगियों में भेजा. अधिकारियों ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं. उत्तर रेलवे अंबाला के डीआरएम ने कहा कि कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई.

A fire incident was allegedly reported on Train No. 12204 (Amritsar – Saharsa Garib Rath Express) at Sirhind Junction (SIR). Immediate action was taken by railway staff and local authorities. The situation is under control, and there have been no reports of injuries so far. — DRM Ambala NR (@drm_umb) October 18, 2025

