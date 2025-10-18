दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, संसद से बेहद करीब है यह इलाका, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. संसद से मात्र 200 मीटर दूर यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है.

दिल्ली के डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में आज अचानक भीषण आग लग गई. यह बिल्डिंग लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों के आवास के रूप में जानी जाती है और संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू कर दिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार, दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी सुबह एक बजकर 20 मिनट पर मिली थी. सूचना मिलते ही तुरंत दमकल कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया. आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां सक्रिय हैं और कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इलाके की संवेदनशीलता के चलते स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

किसी के घायल होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं

VIDEO | Delhi: Fire breaks out at Brahmaputra Apartments in Gole market area. Efforts are underway to control the fire. More details are awaited.#FIRE #NewDelhi



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/TKPncChqIa — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025

मौके से मिली जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग में रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं और कई लोग ग्राउंड फ्लोर के बाहर इकट्ठा हुए हैं. पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की लगातार हिदायत दे रहे हैं. घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में आग और धुएं की बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, जिससे आसपास का इलाका घबराहट में है. स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग घटना स्थल के पास न जाएँ और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं. हालांकि, आग लगने के कारण हुए नुकसान और किसी के घायल होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.

यह भी पढ़ें: कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

चिंता का विषय

HUGE FIRE at Brahmaputra Apartments at BD Marg in Delhi.



All residents are Rajya Sabha MPs. Building is 200 meters from Parliament.



NO FIRE BRIGADE SINCE 30 mins. Fire still burning & RISING. Fire engines missing despite repeated calls.



Have some shame @DelhiGovDigital — Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) October 18, 2025

ब्रहमपुत्र अपार्टमेंट्स जैसी संवेदनशील जगह पर आग लगना सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय है. प्रशासन और दमकल विभाग पूरी तरह से घटना पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.