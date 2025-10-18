FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, संसद से बेहद करीब है यह इलाका, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. संसद से मात्र 200 मीटर दूर यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 18, 2025, 02:47 PM IST

दिल्ली के BD मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, संसद से बेहद करीब है यह इलाका, जानें ताजा अपडेट

ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, दिल्ली (फोटो/पीटीआई)

दिल्ली के डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में आज अचानक भीषण आग लग गई. यह बिल्डिंग लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों के आवास के रूप में जानी जाती है और संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू कर दिया गया. 

मिली जानकारी के अनुसार, दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी सुबह एक बजकर 20 मिनट पर मिली थी. सूचना मिलते ही तुरंत दमकल कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया. आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां सक्रिय हैं और कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इलाके की संवेदनशीलता के चलते स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. 

किसी के घायल होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं

मौके से मिली जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग में रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं और कई लोग ग्राउंड फ्लोर के बाहर इकट्ठा हुए हैं. पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की लगातार हिदायत दे रहे हैं. घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में आग और धुएं की बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, जिससे आसपास का इलाका घबराहट में है. स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग घटना स्थल के पास न जाएँ और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं. हालांकि, आग लगने के कारण हुए नुकसान और किसी के घायल होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. 

यह भी पढ़ें: कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

चिंता का विषय

ब्रहमपुत्र अपार्टमेंट्स जैसी संवेदनशील जगह पर आग लगना सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का विषय है. प्रशासन और दमकल विभाग पूरी तरह से घटना पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं. 

