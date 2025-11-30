FacebookTwitterYoutubeInstagram
मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

Homeभारत

भारत

दिल्ली के संगम विहार इलाके की चार मंजिला इमारत में लगी आग, 4 लोगों की मौत

दिल्ली के संगम विहार इलाके में स्थित एक चार मंजिला इमारत में आग लग गई, इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग आग में बुरी तर झुलस गए. घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 30, 2025, 07:12 AM IST

दिल्ली के संगम विहार इलाके की चार मंजिला इमारत में लगी आग, 4 लोगों की मौत
दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में शनिवार शाम को चार मंजिला मकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. अभी तक इस घटना में 4 लोगों के मौत की खबर है तो वहीं कई लोग आग में बुरी तरह झुलस गए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग शाम करीब 6:15 बजे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित शू शॉप में लगी. उसके बाद ऊपरी मंजिलों तक फैल गई और देखते ही देखते पूरे मकान को चपेट में ले लिया. घटना की सूचना पर पुहंची दिल्ली फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

कैसे लगी बिल्डिंग में आग

दिल्ली फायर सर्विस को शाम 6:27 बजे सूचना मिली कि मंगल मार्केट के पास एक घर में आग लग गई है. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में कामयाब रहे. आग पर काबू पाने के बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान घर से तीन शव बरामद किए गए. वहीं दमकल कर्मियों ने घर के अंदर से दो लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है. आग लगने का वास्तविक कारण अभी ठीक से साफ नहीं हो पाया है, जांच जारी है. 

चार लोगों की मौत

दिल्ली पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम 6:24 पर एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि तिगड़ी एक्सटेंशन के बी ब्लॉक स्थित चार मंजिला मकान में आग लग गई. तिगड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगी हुई है, जो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जूते की दुकान से शुरू हुई थी. घटना में चार लोगों की मौत हो गई, एक शख्स अस्पताल में भर्ती है. मृतकों में से एक की पहचान मकान के मालिक सतेंदर उर्फ जिम्मी (38) के रूप में हुई है. 

