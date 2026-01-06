एक बार फिर विवादों में JNU, स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज, यूनिवर्सिटी प्रशासन बोला- छात्रों को करेंगे सस्पेंड

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में विवादित नारेबाजी के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई.

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में जेएनयू प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि नारे लगाने वाले छात्रों को सस्पेंड किया जाएगा. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है.

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में विवादित नारेबाजी के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है. वहीं प्रशासन का कहना है कि इस नारेबाजी में शामिल स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाएगा.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है. अब इन छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है. जेएनयू प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि विश्वविद्यालय विचारों के आदान-प्रदान, नवाचार और नई सोच के केंद्र होते हैं. लेकिन विश्वविद्यालय परिसर को किसी भी स्थिति में घृणा की प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जा सकता.

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर हिंसा, अवैध गतिविधियों या किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. JNU प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल छात्रों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस अनुशासनात्मक कार्रवाई में तत्काल निलंबन, निष्कासन और विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना भी शामिल है.

प्रशासन ने कहा कि परिसर की शैक्षणिक और अनुशासनात्मक गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अराजकता या असंवैधानिक व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी.

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सबरमती हॉस्टल के बाहर की गई नारेबाजी के मामले में मंगलवार सुबह पुलिस को FIR दर्ज करने का औपचारिक अनुरोध भेजा गया था. प्रशासन ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 जनवरी की रात लगभग 10 बजे, जेएनयू छात्रसंघ से जुड़े छात्रों द्वारा सबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की छठी बरसी को मनाना बताया गया.

30-35 छात्रों ने किया था कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में लगभग 30-35 छात्र शामिल थे. शिकायत में जिन प्रमुख छात्रों के नाम पहचाने गए, उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पकीजा खान, शुभम आदि शामिल हैं.

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आए न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप और माहौल बदल गया. कुछ छात्रों ने बेहद आपत्तिजनक, उकसाने वाले और भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए.

प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य न केवल लोकतांत्रिक असहमति की सीमाओं से परे है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति खुला अनादर भी है. शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ऐसी नारेबाजी जेएनयू की आचार संहिता का भी उल्लंघन है. विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे परिसर की शांति, सौहार्द, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा माहौल को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

यूनिवर्सिटी के अनुसार, घटना के समय सुरक्षा विभाग के अधिकारी स्थल पर मौजूद थे, जिनमें निरीक्षक गोरखनाथ, सुपरवाइजर विशाल कुमार, और सुरक्षा गार्ड जय कुमार मीणा और पूजा शामिल थीं. वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे.

