जम्मू-कश्मीर में अगर कोई आतंकी को मारने के चक्कर में किसी आम नागरिक का घर टूट जाता जाता है या कोई संपत्ति का नुकसान होता है तो क्या उसे मुआवजा मिलाता है. आइए जातने है.

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय एयर फोर्स ने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई है. जिसकी घवों की भरपाई सदियों तक नहीं होगी. पाकिस्तान बदले में पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने भी भारत के कई शहरों को निशान बनाया लेकिन वह सफल नहीं हुआ. जब इस तरह से दो देशों के बीच जंग होती है तो सभी के मन में सवाल आता है कि अगर जंग में हुए हमले में किसी निर्दोष नागरिक का घर तबाह हो जता है तो क्या सरकार उसे मुआवजा देती है. इसका जवाब है हां अगर ऐसी कोई घटना होती है तो या फिर किसी आतंकी को मारने के लिए आपके घर पर मिसाइल दाग दी जाती है तो सरकार इसमें हुए नुकसान का भुकतान करती है.

मुआवजे का मिलेगा पूरा पैसा

जम्मू व कश्मीर में अगर आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में आपके घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो सरकार उसके लिए मुआवजा देती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की इसके लिए एक खास योजना है. Central Scheme For Assistance Towards Damaged Immovable/Movable Property During Action by CPMFs And Army in Jammu & Kashmir नाम की इस स्कीम के आधार पर घर और उसके सामान को होने वाली हानि में सरकार 10 लाख रुपये तक का मुआवजा है. ये योजना 2010 से चल रही है.

यह भी पढ़ें: Operation Sindoor के बीच आज 'कंगले' पाक के लिए अहम दिन, IMF में 1.3 अरब डालर के लिए फैलाएगा 'भीख का कटोरा'

भारत सरकार करेंगी पूरी मदद

लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई आतंकियों को अपने घर में छुपाता है और उसका घर तबाह हो जाता है तो फिर उसकी किसी भी तरह की मदद नहीं की जाती है उल्टा उसे आपराधी माना जाता है. इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और सामने से लड़ने की वजाय आतंकी हमले की साजिश भी कर सकता है. ऐसी परिस्थिती में जम्मू-कश्मीर को लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई आतंकी उनके घर में छुपने का प्रयास कर रहा है तो वह उसे छुपाने की वजाय भारतीय सेना का साथ दे. इसमें हर तरह से भारत सरकार आपकी मदद करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.