दिल्ली के धौला कुआं में BMW कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में वित्त मंत्रालय के सचिव की मौत, पत्नी घायल

दिल्ली के धौला कुआँ के पास रविवार की रात एक बीएमडब्ल्यू कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद पलट गई, जिससे पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने बताया कि कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी था. दोनों को भी चोटें आईं. दोनों वाहनों को ज़ब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

पुलिस ने बताया कि हरि नगर निवासी दंपत्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास एक बीएमडब्ल्यू ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के कारण वे सेंट्रल वर्ज की ओर चले गए, जिसके बाद उनकी टक्कर बाईं ओर चल रही एक बस से भी हो गई.

पीड़ित के बेटे नवजोत सिंह ने आरोप लगाया कि इलाज में देरी के कारण स्थिति और बिगड़ गई. उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता दोपहर करीब 1 बजे बाइक से जा रहे थे, तभी एक लड़की द्वारा चलाई जा रही BMW X5 कार ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्हें 22 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया. अगर उन्हें पास के किसी अस्पताल में ले जाया जाता, तो मेरे पिता की जान बच सकती थी. मेरी माँ गंभीर रूप से घायल हैं."



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के समय बीएमडब्ल्यू एक महिला चला रही थी. गुरुग्राम निवासी महिला और उसके पति ने दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली थी. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चालक और उसके पति को भी चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पति का व्यवसायिक होना बताया जा रहा है.



पुलिस कार्रवाई

दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को ज़ब्त कर लिया गया है. अपराध टीम ने घटनास्थल की जाँच की और फ़ोरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया. दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है और एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. घटनाओं का सटीक क्रम जानने के लिए जाँच जारी है.

