भारत

भारत

इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा इस बार का बजट, जानिए उस दिन क्या है खास, निर्मला सीतारमण के भी नाम होगा ये रिकॉर्ड

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने संसद के बजट सत्र को मंजूरी दे दी है.

राजा राम

Updated : Jan 07, 2026, 11:24 PM IST

इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा इस बार का बजट, जानिए उस दिन क्या है खास, निर्मला सीतारमण के भी नाम होगा ये रिकॉर्ड

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2026: देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला केंद्रीय बजट इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश करेंगी. बताते चलें, 26 साल बाद देश में रविवार को बजट पेश होगा. संसद के बजट सत्र की तारीखों को लेकर कैबिनेट कमेटी ने भी अपनी मंजूरी दे दी है. दरअसल, यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. सरकार ने बजट सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है. दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने संसद के बजट सत्र को मंजूरी दे दी है. इस सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी. 

26 साल बाद अब 2026 में दोहराया जाएगा

1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी को रविवार के दिन बजट पेश किया था. उसी साल बजट पेश करने का समय भी बदला गया और पहली बार इसे शाम के बजाय सुबह 11 बजे रखा गया. आमतौर पर रविवार को संसद नहीं चलती, लेकिन राष्ट्रीय जरूरत के चलते उस दिन विशेष सत्र बुलाया गया. इसके बाद शनिवार को बजट जरूर आया, लेकिन रविवार को बजट 26 साल बाद अब 2026 में दोहराया जाएगा. 

29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा

इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का खाका सामने आएगा. इसके आधार पर बजट की दिशा और प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जाता है. बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बजट और उससे जुड़े विधेयकों पर चर्चा होगी. इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रस्तावित है. 

लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी

गौरतलब है कि, निर्मला सीतारमण का यह बजट कई कारणों से ऐतिहासिक होगा. वह लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. इससे पहले कोई भी महिला वित्त मंत्री इतनी बार बजट पेश नहीं कर पाई है. बताते चलें मोदी सरकार ने 2017 से 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा का पालन कर रही है. इससे पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था. यह बदलाव पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में किया गया था ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट प्रस्ताव लागू किए जा सकें. 

यह भी पढ़ें: क्या था वो वाकया, जिसकी वजह से संजय गांधी ने रातोंरात तुर्कमान गेट पर चलवा दिया था बुलडोजर

मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के बेहद करीब

हालांकि इससे पहले 2025 का बजट शनिवार को पेश किया गया था, जबकि अरुण जेटली ने 2015 और 2016 में भी शनिवार के दिन बजट प्रस्तुत किया था. लगातार नौ बजट पेश कर निर्मला सीतारमण भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्रियों की सूची में अपनी स्थिति और मजबूत करेंगी. वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे. 

