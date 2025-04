FIITJEE ED raid: जनवरी 2025 में देश भर में कई FIITJEE सेंटर बिना किसी सूचना के अचानक बंद हो गए थे. पेरेंट्स ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पूरे साल के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया था, लेकिन FIITJEE सेंटर ने उन्हें अचानक सेंटर बंद होने की सूचना नहीं दी, जिससे 12,000 छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया. अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को फिटजी के 10 ठिकानों पर छापामारी की है. ईडी की यह कार्रवाई फिटजी के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में चल रही है.

ईडी के अनुसार, ईडी ने प्रमुख साजिशकर्ताओं के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें प्रमोटरों में से एक डीके गोयल भी शामिल हैं. साथ ही कुछ कार्यालयों पर भी छापेमारी की गई. ईडी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों से लिए गए धन को निजी लाभ/अन्य संस्थाओं में लगाने के आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय एक कोचिंग सेंटर के प्रमोटरों और मालिकों से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 10 स्थानों पर तलाशी ले रहा है. मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज विभिन्न एफआईआर के बाद कार्रवाई की जा रही है. ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है.

