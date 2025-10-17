दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!

दिवाली को लेकर देशभर में कई जगहों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है जिनमें से कई जगहों पर मिठाई, मावा, दूध के सेंपल जांच के लिए गए, जांच के बाद उनमें मिलावट पाई गई है.

देशभर में बड़ी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार सभी लोग अपने घरों में खुशियां बांटते हैं और मिठाई खाते हैं. इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. दिल्ली, गोरखपुर, गाजियाबाद, चंदौली, बागेश्वर, अलवर, मुजफ्फरनगर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई है. इस छापेमारी के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री पकड़ी है जिसमें मिलावट पाई गई है. विभाग कई मिठाई की दुकानों पर छापा मारा जिसमें मिलावटी जहरीली मिठाई जब्त की हैं.

दिवाली तक जारी रहेगा ये अभियान

यह कदम त्योहार के समय लोगों को सुरक्षित और साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलर्ट जारी कर दुकानों और गोदामों की जांच तेज कर दी है ताकि अवैध और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकी जा सके. खाद्य विभाग का मानना है कि इस तरह के उपायों से त्योहार के दौरान आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी. यूपी के गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. शुक्रवरा को नौसढ़ स्तिथ प्राइवेट बस स्टॉप पर छापेमारी कर लगभग 500 किलों संदिग्ध खजूर और 15 क्विंटल मिठाई व नमकीन जब्त किए गए.

मिठाइयों में पाई गई मिलावट

फूड एंड सेफ्टी विभाग ने ग्रामीण इलाकों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर लाए जा रहे 5 कुंतल संदिग्ध मावे को पकड़ा. विभाग ने मावा की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा और छापेमारी के दौरान संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की. दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडेय के नेतृत्व में गरुड़ और बागेश्वर नगर क्षेत्र की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. यहां पर मावा, बेशन, मिठाइयों और दूध के 15 सेंपल जांच के लिए भेजे गए. जिनमें से कई में मिलावट पाई गई है. खाद्य सुरक्षा विभाग का ये अभियान दिवाली तक इसी तरह जारी रहेगा.

