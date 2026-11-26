Feng Shui Tips: क्या आपका पर्स भी पुराने बिल और बेकार सामान से भरा रहता है? फेंगशुई की मान्यताओं के मुताबिक जानिए ऐसी 5 चीजें, जिन्हें पर्स में रखने से बचना चाहिए. साथ ही जानें पर्स के सही रंग और उसे व्यवस्थित रखने के तरीके.

Feng Shui Tips: पर्स सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा भी है. कोई इसमें कैश रखता है तो कोई एटीएम कार्ड, जरूरी दस्तावेज, पुरानी रसीदें और न जाने कितनी छोटी-बड़ी चीजें जमा कर लेता है. धीरे-धीरे पर्स इतना भर जाता है कि जरूरत के वक्त जरूरी सामान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेंगशुई में पर्स को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है? इस प्राचीन चीनी परंपरा के मुताबिक पर्स को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि जिस तरह घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए साफ-सफाई जरूरी है, उसी तरह पर्स में भी अनावश्यक चीजें जमा नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें, जिन्हें पर्स में रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

1. पुराने बिल और बेकार की रसीदें

अक्सर लोग खरीदारी के बाद मिले बिल और रसीदों को पर्स में ही रख लेते हैं. कई बार ये रसीदें महीनों तक पर्स में पड़ी रहती हैं. फेंगशुई की मान्यताओं में अव्यवस्था को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में पर्स में पुराने और गैरजरूरी कागज जमा करना अच्छा नहीं माना जाता. बेहतर है कि जरूरी बिलों को अलग फाइल या डिजिटल फोल्डर में रखें और जिन रसीदों की जरूरत नहीं है, उन्हें हटा दें. इससे पर्स हल्का और व्यवस्थित रहेगा.

2. फटे और खराब नोट

पैसों को संभालकर रखना अच्छी आर्थिक आदत मानी जाती है. फेंगशुई में भी धन के प्रति सम्मान और उसे व्यवस्थित रखने पर जोर दिया जाता है. ऐसे में फटे, मुड़े-तुड़े और बेहद खराब हालत वाले नोटों को पर्स में जमा करके रखना उचित नहीं माना जाता. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी फटे नोट को रखने से अचानक आर्थिक परेशानी आ जाएगी. कोशिश करें कि नोटों को सही तरीके से रखें और खराब नोटों को बैंक में बदलवाने की प्रक्रिया अपनाएं. इससे पैसों का प्रबंधन भी बेहतर रहेगा.

3. मृत व्यक्ति की तस्वीर

कई लोग अपने दिवंगत माता-पिता, दादा-दादी या परिवार के दूसरे सदस्यों की तस्वीर हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं. भावनात्मक रूप से यह बिल्कुल स्वाभाविक है. हालांकि फेंगशुई में पर्स को धन और समृद्धि से जुड़ा स्थान माना जाता है, इसलिए कुछ मान्यताओं में इसमें ऐसी तस्वीरें रखने से बचने की सलाह दी जाती है, जो शोक या दुख की याद दिलाती हों. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि फेंगशुई के सभी मतों में इस बारे में एक जैसी मान्यता नहीं है. अपने प्रियजनों की तस्वीर रखना व्यक्तिगत भावनाओं और आस्था का विषय है.

4. पुराने और बेकार एटीएम या विजिटिंग कार्ड

कई बार पर्स में पुराने बैंक कार्ड, एक्सपायर हो चुके एटीएम कार्ड, काम न आने वाले विजिटिंग कार्ड और दूसरे गैरजरूरी कार्ड जमा हो जाते हैं. इनकी वजह से पर्स में जगह कम हो जाती है और जरूरी कार्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है. फेंगशुई की सामान्य अवधारणा में अव्यवस्था से बचने और चीजों को व्यवस्थित रखने को महत्व दिया जाता है. इसलिए पर्स में केवल उन्हीं कार्डों को रखें, जिनकी आपको नियमित रूप से जरूरत पड़ती है. पुराने और अनुपयोगी कार्ड सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दें.

5. अनावश्यक कागज और फालतू सामान

पर्स में कभी पुराने नोट्स, छोटी पर्चियां, रैपर, दवाइयों के खाली पत्ते और दूसरी गैरजरूरी चीजें भी जमा हो जाती हैं. धीरे-धीरे यही सामान पर्स को भारी और अव्यवस्थित बना देता है. फेंगशुई की मान्यताओं के मुताबिक साफ और व्यवस्थित जगह सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेहतर मानी जाती है. इसलिए पर्स में केवल जरूरी सामान ही रखें. अगर कोई दवा नियमित रूप से साथ रखनी जरूरी है तो उसे सिर्फ इस मान्यता के कारण पर्स से न निकालें. अपनी जरूरत और सुविधा को प्राथमिकता दें.

फेंगशुई के मुताबिक कैसा होना चाहिए आपका पर्स?

फेंगशुई में पर्स के रंग और उसकी स्थिति को भी महत्व दिया जाता है. अलग-अलग रंगों को अलग प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ा जाता है.

लाल रंग: इसे ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

काला रंग: इसे स्थिरता और आर्थिक मजबूती से जोड़ा जाता है.

भूरा रंग: इसे धरती तत्व और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.

हरा रंग: इसे विकास, नई शुरुआत और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है.

इसके अलावा पर्स ऐसा होना चाहिए, जिसमें नोटों को बिना मोड़े आसानी से रखा जा सके. पर्स की नियमित सफाई करें और उसमें जरूरत से ज्यादा सामान न भरें.

