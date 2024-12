किसान अपने हक के लिए एक बार फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं. किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया भी उनके समर्थन में सामने आए हैं.

कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया वह युवाओं और किसानों के जत्थे के साथ सोनीपत से शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुए. शंभू बॉर्डर रवाना होने से पहले बजरंग पूनिया ने "वन नेशन, वन इलेक्शन" पर बोलते हुए कहा, "देश में अगर वन नेशन, वन इलेक्शन की बात हो सकती है, तो वन नेशन, वन एमएसपी भी लागू होना चाहिए."

बजरंग पुनिया ने सरकार पर साधा निशाना

बजरंग पूनिया ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, 'किसानों को उनके अधिकारों के बदले केवल आंसू गैस, लाठी-डंडे और जहरीली गैस दी जा रही ही है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसानों के हक की है, जिसे वह हर हाल में लड़ते रहेंगे.'

#WATCH | Congress leader and wrestler Bajrang Punia joins the protesting farmers at the Haryana-Punjab Shambhu Border



Farmers have announced to march towards the national capital-Delhi today over their various demands. The police have stopped them at the Shambhu border itself. pic.twitter.com/vMXmFdSns1

ये भी पढ़ें-46 साल बाद संभल में खुला हनुमान-शिव मंदिर, हर ओर लगे जय श्रीराम के नारे

बजरंग पूनिया ने कहा, "मैं पहले भी किसानों के साथ था, अब भी हूं और आगे भी किसानों के साथ खड़ा रहूंगा." उन्होंने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की है. वहीं, किसानों ने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी जाए. किसान नेता का कहना है कि लोहे के बैरियर और पत्थर से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.