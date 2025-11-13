FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

चारों आतंकियों ने मिलकर 20 लाख जुटाए, गुरुग्राम और नूंह से फर्टिलाइजर खरीदा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी से डायरी मिली, आतंकी उमर, मुजम्मिल की डायरी मिली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल

हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम

मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS

मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

Homeभारत

भारत

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने हुए धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. ब्लास्ट वाली कार i20 में और कोई नहीं बल्कि आतंकी उमर ही था. बुधवार देर रात फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टी की है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 13, 2025, 07:35 AM IST

सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि

Delhi i20 Car Bomb Blast

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसने लगभग ये तय कर दिया कि ये पूरी तरीके से प्लान आंतकी हमला था. दरअसल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी ह्यूंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं, बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी (उमर मोहम्मद) ही था. कार के मलबे से मिले जले हुए शव का DNA टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है.

शुरू से ही था शक

बता दें कि जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉ. उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद ह्यूंडई i20 कार खरीदी थी. उमर फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेटर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और काफी समय से फरार चल रहा था. पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की. उमर की मां और भाई ने DNA सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों (हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़े) से मैच कर गया. DNA सैंपल मैच कर जाने से ये तय हो चुका है गाड़ी उमर ही चला रहा था. 

हड़बड़ी में कर लिया ब्लास्ट

उमर ने सुरक्षा एजेंसियों से घबराकर हड़बड़ी में कार के साथ-साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लिया. सूत्रों के मुताबिक, परिवार को पहले से पता था कि उमर कट्टरपंथी हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया. उमर का तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर 'UKasa' (संभावित कोडनेम) के साथ सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था. 

तुर्किये दूतावास से मांगा सहयोग

सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे. शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए अन्य संदिग्ध भी शामिल थे. उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया था. अब NIA यानी की राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी पुष्टि के लिए नई दिल्ली स्थित तुर्किये दूतावास से संपर्क में है और इस मामले में सहयोग मांगा है. ये भी बताते चलें कि बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को 'आतंकी हमला' करार दिया. ​
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि
सुलझ गई दिल्ली ब्लास्ट की सबसे कठिन पहेली, i20 कार में आंतकी उमर ही था, DNA टेस्ट से पुष्टि
दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत
दिल्ली ब्लास्ट से एक नहीं 2 आतंकी संगठनों का कनेक्शन!, आतंकियों का PoK में माला पहनाकर किया गया स्वागत
जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम
जम्मू कश्मीर में पूर्व कश्मीर बार प्रमुख की संपत्ति की गई कुर्क, पाकिस्तानी एजेंट बना हुआ था मियां कयूम
दिल्ली धमाके पर कर्नाटक के मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- इसमें राजनीतिक संलिप्तता की आशंका
दिल्ली धमाके पर कर्नाटक के मंत्री ने उठाए सवाल, कहा- इसमें राजनीतिक संलिप्तता की आशंका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम
डबल वेतन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं... नाइट शिफ्ट काम करने वाली महिलाओं के लिए यूपी सरकार ने बदले नियम
मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS
मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS
दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है
दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE