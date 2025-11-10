फरीदाबाद में फिर सनसनी, अब दूसरे घर से मिला 2,563 किलो संदिग्ध विस्फोटक

हरियाणा के फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में पुलिस ने 2,563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है. पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के बीच फैला हो सकता है.

हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है. फतेहपुर तगा गांव में पुलिस ने 2,563 किलो विस्फोटक बरामद किया है. यह वही इलाका है जो धौज गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां कुछ दिन पहले ही 360 किलो विस्फोटक मिलने से सनसनी फैल गई थी. फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम सुबह से ही इस इलाके में रेड कर रही थी. यह छापा उस घर पर मारा गया जो डॉक्टर मुजामिल नाम के शख्स ने किराए पर लिया हुआ था. जानकारी के मुताबिक, यह घर एक मौलाना का है जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जाना था.

ऑपरेशन अभी भी जारी

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और बरामद किए गए सामान की जांच विशेषज्ञ टीम कर रही है. पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है. जांच में सामने आया है कि मुजामिल पहले भी धौज इलाके में किराए पर लिए गए घर से विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में पकड़ा जा चुका है. इस मामले में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर मुजामिल शकील दोनों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद सामग्री को फिलहाल एक मालवाहक टेम्पो के जरिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है. घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम मौजूद है. आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है. फरीदाबाद में कम समय के भीतर यह दूसरी बड़ी बरामदगी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के बीच फैला हो सकता है.

