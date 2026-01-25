कौन थे मार्क टली? जिनकी भारत में एंट्री पर लगा दिया गया था बैन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

कलकत्ता में जन्मे मार्क टली 22 साल तक बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे. वह BBC रेडियो-4 के कार्यक्रम 'समथिंग अंडरस्टूड' के प्रेजेंटर भी थे.

मशहूर पत्रकार और लेखकर मार्क टली का रविवार दोपहर निधन हो गया. उन्होंने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. मार्क टली 90 वर्ष के थे. अपनी पत्रकारिता के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड जीत चुके मार्क टली लंबे समय से हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे. टली के करीबी दोस्त और जाने-माने पत्रकार सतीश जैकब ने उनके निधन की जानकारी दी.

24 अक्टूबर 1935 को कलकत्ता में जन्मे मार्क टली 22 साल तक बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे. वह BBC रेडियो-4 के कार्यक्रम 'समथिंग अंडरस्टूड' के प्रेजेंटर भी थे. उनकी स्कूली पढ़ाई दार्जिलिंग के ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल में हुई. इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए. जहां हैम्पशायर के ट्विफोर्ड स्कूल, मार्लबोरो कॉलेज और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल से आगे की पढ़ाई पूरी की.

भारत आने पर क्यों किया गया प्रतिबंधित?

मार्क टली उन पत्रकारों में शामिल थे, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान पाबंदियां झेलनी पड़ी. साल 1975-77 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो मार्क टली को भारत में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था. प्रेस की स्वतंत्रता दबाने के खिलाफ मार्क टली ने अपनी रिपोर्टिंग में आवाज उठाई थी.

मार्क टली ने बीबीसी में रहते कई बड़ी घटनाओं को कवर किया था. इनमें एक 1971 का युद्ध भी शामिल था. भारत-पाकिस्तान के बीच जब युद्ध छिड़ा, तब मार्क BBC के इंडिया कॉरेस्पोंडेंट थे. उन्होंने बतौर संवाददाता युद्ध की घटनाओं को बारीकी से कवर किया था. इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी, पंजाब का ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या भी शामिल है. बाबरी मस्जिद विध्वंस को भी उन्होंने फुल कवर किया था.

