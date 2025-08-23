टीवी सीरियल और ओटीटी में काम दिलाने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़, 'बंटी और बबली' जैसे 2 ठग गिरफ्तार 

पुलिस ने टीवी सीरियल काम दिलाने वाले फर्जी निर्माता -निर्देशकों के एक गठजोड़ का भंडाफोड़ किया है. ये फिल्म बंटी और बबली से प्रेरित दो धोखेबाज अब पुलिस के गिरफ्त में हैं, ये स्टार प्लस और हॉट स्टार पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों और ओटीटी प्लेटफार्मों में ब्रेक देने के बहाने ठगी करते थे.

लखनऊ निवासी तरुण शेखर शर्मा और दिल्ली के नांगलोई निवासी आशा सिंह उर्फ भावना को छापेमारी के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया. उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए 7 स्मार्टफोन, 10 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 15 बैंक चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए.

पुलिस के अनुसार, दिल्ली के डाबरी स्थित रघु नगर निवासी एक व्यक्ति ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी नाबालिग बेटी, जो अभिनय और मॉडलिंग की छात्रा है, को स्टार प्लस और हॉटस्टार पर धारावाहिकों में भूमिका दिलाने के बहाने लगभग 24 लाख रुपये की ठगी की गई.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी, जो एकता कपूर की अकादमी से एक्टिंग और मॉडलिंग में डिप्लोमा की छात्रा है, किसी भी धारावाहिक में काम करने के किसी भी अवसर के लिए इंटरनेट पर सर्किंग कर रही थी और स्टार प्लस के एक प्रसिद्ध धारावाहिक के लिए नए लोगों की तलाश करने वाले एक फेसबुक पेज पर आई. उसने उसी लिंक पर क्लिक किया, और उसे एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया गया, जिसे पीयूष शर्मा के रूप में पेश किया गया, जो एम टीवी स्प्लिट्सविला के पूर्व प्रतिभागी और अब एक निर्देशक हैं.

उन्होंने उसका पोर्टफोलियो मांगा, उसे प्रसिद्ध निर्देशक/निर्माता राजन शाही का नंबर दिया और उसे अपने संदर्भ के माध्यम से उससे संपर्क करने के लिए कहा. राजन शाही ने फिर से उसका पोर्टफोलियो प्राप्त किया और उसे सिंटा, अनीता की एचआर निदेशक से संपर्क करने के लिए कहा. इसके बाद, उसे एक भूमिका का वादा किया गया और एक या दूसरे बहाने से बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए कहा गया.

तकनीकी निगरानी, डिजिटल फुटप्रिंट और मनी ट्रेल के विश्लेषण से पता चला कि संदिग्ध पीड़ितों से बातचीत के लिए सिर्फ़ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते थे और लखनऊ, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक के होटलों के कमरों से धोखाधड़ी करते थे. आरोपी बार-बार अपना ठिकाना बदलते रहते थे.

निरंतर विश्लेषण के बाद, कर्नाटक के बेंगलुरु में छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो आरोपियों तरुण शेखर शर्मा और आशा सिंह उर्फ भावना को गिरफ्तार किया गया, जो एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे थे.

पूछताछ में पता चला कि आरोपी तरुण और आशा ने यूट्यूब वीडियो के ज़रिए प्रशिक्षण लिया था और वे अलग-अलग व्हाट्सएप हैंडल से पीड़ितों से संपर्क करते थे और अपराध के लिए मोबाइल नंबर, बैंक खाते और शहर बदलते रहते थे, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखा दे सकें. वे देश भर के द ललित, क्राउन प्लाज़ा, वेलकम होटल जैसे महंगे होटलों में ठहरते थे. आरोपी एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे थे. उन्होंने धोखाधड़ी के लिए लगभग 15 बैंक खाते खोले और 10 से ज़्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल किए. जारी किए गए मोबाइल सिम कार्ड अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग पते पर हैं.

आरोपी चार अन्य मामलों में संलिप्त पाए गए, अर्थात् उत्तर प्रदेश के दो मामले, दिल्ली का एक पूर्व मामला और जम्मू-कश्मीर के एक ऐसे ही मामले में अभी भी वांछित थे. एनसीआरपी की 20 शिकायतें देश भर से जुड़ी हुई पाई गईं.

मामले की आगे की जांच जारी है.

